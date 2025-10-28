Как и где курганцам купить новый iPhone подешевле

Курганцам выгоднее покупать новые смартфоны в небольших магазинах Фото: Ярослава Махова © URA.RU

С выходом новой линейки iPhone любители бренда из Кургана ищут лучшие предложения цены. Если хочешь взять новый iPhone с большей выгодой, то готовь наличные — диктуют правила магазины. Кроме того, у некоторых курганцев распространено мнение, что дешевле покупать iPhone в соседних регионах. Корреспондент URA.RU испытал на себе муки выбора и сомнений, но остался доволен и даже приятно удивлен покупкой. В материале рассматриваются разные предложения и сравнение цен. Цены и наличие в магазинах могут меняться.

Стоит ли ехать в другой город за iPhone из Кургана

Частично мнение о простоте покупки смартфона в другом регионе оказалось верным, если нужная модель есть в наличии: тогда достаточно приехать и заплатить наличными. Однако если телефон нужно заказывать, приходится дважды ездить в магазин — сначала для предоплаты, потом за самим устройством. Например, дорога из Кургана в Екатеринбург и обратно обойдется примерно в 3 600 рублей за одну поездку, то есть дополнительные расходы составят до 7 200 рублей, если товар отсутствует на складе.

Также стоит помнить, что гарантия действует только в том магазине, где был куплен телефон. В случае поломки придется снова ехать в этот же город для обслуживания по гарантии.

Цены в Екатеринбурге

Цены зависят от многих факторов: модель, объем встроенной памяти, модификация в отношении SIM-карт, и даже цвет иногда имеет значение. Айфон с максимальной выгодой — это модели с модификацией eSIM. Кроме того, они чаще есть в наличии. Любителям физических SIM-карт придется раскошелиться (или преобразовать в карту с помощью оператора), а тем, кто хочет поймать «двух зайцев» — брать под заказ и ждать неделю. В материале представлены цены в Екатеринбурге для модели iPhone 17 Pro Max с объемом памяти на 256 гигабайт с модификацией eSim и SIM+eSIM отдельно.

iStudio

Синий и серебристый eSim — 104 999 рублей. Космический оранжевый дороже — 109 199 рублей. SIM+eSIM нет в наличии.

Restore:

Все цвета с eSIM — 151 990 рублей. Цена не зависит от цвета, а моделей SIM+eSIM нет в наличии.

Re:premium Apple store

Смартфон оранжевый с eSIM — 105 390 рублей, серебристый — 115 390 рублей. Синий смартфон — 107 390 рублей.

С модификацией SIM+eSIM оранжевый — 118 890 рублей. Смартфон серебристый — 139 890, а синий=130 890. В наличии только оранжевый.

DNS

Смартфон оранжевый 175 999 рублей с SIM+eSIM. А eSIM нет в наличии.

Цены магазинах Кургана

Покупая смартфон, выгодные предложения чаще всего можно найти в небольших магазинах, особенно если они специализируются на одном бренде. В соседних регионах подобные торговые точки не рассматривались, поскольку, не обладая точной информацией о надежности конкретных магазинов, покупатель наряду с возможной экономией рискует столкнуться с проблемами, сравнимыми по стоимости с новым iPhone, что делает такую покупку неоправданно рискованной. В Кургане мало магазинов, торгующих техникой Apple, но каждый из них заработал определенную репутацию и имеет своих постоянных покупателей. Кроме того, с небольшими маркетами проще установить долгосрочные отношения на доверии, что в дальнейшем отразится на общей выгоде и приятных впечатлениях.

iStudio

Смартфон с eSim синий и серебристый — 109 199 рублей. «Космический оранжевый» дороже — 113 399 рублей. SIM+eSIM нет в наличии, а под заказ смартфон обойдется в 144 999 рублей.

First Apple

Смартфон с eSim — 139 990 рублей. Смартфон с SIM + eSIM 149 990 рублей.

iShop by Alex

Смартфон с eSim от 123 500 рублей. С SIM + eSIM от 138 000 рублей. Цены зависят от цвета.

DNS

Та же цена, что для Екатеринбурга. Смартфон оранжевый 175 999 рублей с SIM+eSIM. А eSIM нет в наличии.

Выбор редакции

Автор материала остановилась на iPhone от iShop by Alex. Небольшой магазин в центре Кургана порадовал ценой, а сервис превзошел ожидания. К новому гаджету магазин оставил презент — коробка конфет, игристое вино и роза. Без практичного подарка тоже не обошлось — беспроводное зарядное устройство, адаптер и скидка на следующую покупку.

Ощущения от покупки: взял не смартфон, а автомобиль. Конечно, в других магазинах тоже часто готовят подарки клиентам, но здесь позаботились не только об объективной выгоде, но и приятных эмоциях.