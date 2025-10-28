Логотип РИА URA.RU
В Шадринске после пожара открылся драмтеатр: что ждет зрителей в ноябре

Театр в Шадринске вновь открыт после пожара
28 октября 2025 в 13:30
В Шадринске после пожара постановки вернули в театр

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Шадринске после пожара вновь открылся драматический театр. Жители и гости города смогут посетить постановки в здании театра. URA.RU собрало информацию о репертуаре, который обещает быть насыщенным и разнообразным.

В программе на ноябрь:

  • 1 и 8 ноября — рождественская комедия «Когда ангелы шутят» и музыкальная комедия «Донские рассказы»
  • 12 и 18 ноября — премьера мини-спектакля «Уроки Великой Победы»
  • 13 ноября — концертная программа «Отражен_И_Я» в честь 130-летия Сергея Есенина
  • 15 ноября — водевиль «Рождественские грезы»
  • 16 ноября — музыкальная сказка «Жили-были две лисички» для всей семьи
  • 22 ноября — спектакль «Синий платочек», счастливое происшествие
  • 25 и 26 ноября — гастроли Государственного русского драмтеатра имени Маяковского с постановками «Мама, спасибо за жизнь...» и «Пир во время чумы»
  • 29 ноября — спектакль молодежной театральной студии по повести Бориса Васильева «Завтра была война...»

Что случилось?

Пожар возник в закулисной части сцены поздним вечером 24 октября. Общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Пострадавших нет, все сотрудники смогли своевременно эвакуироваться.

Причины и последствия пожара

Предварительной причиной названо короткое замыкание в электрооборудовании. В результате огонь повредил часть театрального реквизита и техническое оснащение сцены.

Как повлияло на работу театра

Из-за пожара пришлось отменить ряд спектаклей и перенести их на несколько дней в Дворец культуры ШААЗ. В частности, гастроли артистов из Балашова, которые проходили в рамках программы «Большие гастроли», прошли на новой площадке.

Руководство театра уже сообщило, что готовится к скорейшему возобновлению работы на своей родной сцене. По состоянию на конец октября планируется вернуться в обновленное помещение и провести полноценный репертуар ноября.

