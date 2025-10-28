Что известно о женском СИЗО в Москве, где содержат экс-главу УФССП Уварову

Ирина Уварова находится в СИЗО в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ирина Уварова, бывший руководитель УФСИН Курганской области, содержится в женском следственном изоляторе №6 «Печатники» в Москве. Это единственный в столице СИЗО для женщин. URA.RU собрало информацию об этом учреждении.

Вместимость и расположение

«Печатники» рассчитаны примерно на 880 мест. Расположены в столице по адресу ул. Шоссейная, дом 92. Это единственный в Москве следственный изолятор для женщин, где содержатся подследственные и обвиняемые разных категорий.

Условия содержания

По сравнению с другими СИЗО, «Печатники» обладают одними из самых гуманных условий в России. Камеры оснащены необходимой мебелью: койками с матрасами, шкафчиками, столами и стульями. Есть горячая и холодная вода, отопление обеспечивается круглогодично. Питание предоставляется согласно нормам, предусмотренным законодательством.

Важной особенностью является наличие медицинского пункта с постоянным наблюдением врачей — как для профилактики, так и для лечения интернированных. Психологическая поддержка также доступна в учреждении.

Занятия и досуг

Женщины, содержащиеся в «Печатниках», имеют возможность заниматься творчеством, чтением, обучением и другими видами деятельности. На территории оборудован спортзал и благоустроенный прогулочный дворик с искусственной травой и спортивными снарядами, что помогает поддерживать физическое здоровье и эмоциональное равновесие.

Посещения и связи с внешним миром

Посещения родственников и адвокатов проходят в установленном порядке и требуют предварительного согласования. Доступны личные встречи и контакты через стеклянные перегородки. Переписка и передачу посылок контролируют сотрудники ФСИН, а все корреспонденция проходит цензуру.

В чем подозревается Уварова

Ирина Уварова, бывший руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области, была арестована по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено 7 октября 2025 года, а на следующий день, 8 октября, Уварова была задержана после обысков в ее кабинете.

Суд Басманный района Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, до 7 декабря 2025 года. Следствие мотивировало арест опасениями, что Уварова находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей и склонить их к даче ложных показаний. Защита просила суд назначить домашний арест в связи с уходом за бывшим супругом и тем, что большинство свидетелей проживают в Курганской области, но суд отказал.