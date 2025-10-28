В кургаснком СИЗО-2 сотрудники стоят на досках с гвоздямии Фото: Размик Закарян © URA.RU

В СИЗО-2 УФСИН России по Курганской области в Шадринске внедрили необычную практику для сотрудников — гвоздестояние на специальных досках с гвоздями. Эта методика помогает укреплять волю, развивать самоконтроль и справляться со стрессом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН региона.

«Гвоздестояние способствует повышению стрессоустойчивости и самоконтроля. Каждый сеанс развивает способность концентрировать внимание, что важно для служащих уголовно-исполнительной системы. Эта практика помогает правильно проживать стрессовые ситуации, находить новые идеи и оптимальные решения, а после занятий сотрудники чувствуют умиротворение и легкость», — сообщили в управлении ФСИН по Курганской области.

Кроме улучшения психологического состояния, сеансы гвоздестояния оказывают оздоровительный эффект благодаря массированию точек на стопах, влияющих на внутренние органы. Постепенно сотрудники увеличивают длительность занятий и отмечают положительный эффект, особенно молодые работники.

