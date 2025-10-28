Шелуха, глиняные горшки и соль: курганские хозяйки рассказали, как сохранить чеснок
Участницы дачного чата поделились секретами хранения чеснока
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганские хозяйки обсуждают, как правильно сохранить чеснок, чтобы он не испортился до нового урожая. Пользователи сети предлагают разные способы хранения чеснока в домашних условиях. Они делятся личным опытом друг с другом в народном чате Кургана «Дачный бартер».
«Мы засыпаем солью в чашке и храним в прохладном месте, под столом, до весны хорошо хранится, но потом надо вытащить, иначе гниет или засыхает. Чистый сухой чеснок закладываете в 3-литровую банку и закрываете марлей. Все. Стоит на подоконнике», — раскрыли секреты курганские хозяйки.
Другие участницы чата предлагают свои методы сохранения чеснока: «Я пробовала два способа, оба работают. В банку на дно 2-3 столовые ложки соли, чеснок разделанный на зубчики, сверху марля, и в шкафу стоит. Еще луковая шелуха на дно, чеснок и шелуха слоями, сверху марля — тоже хорошо сохраняется».
Некоторые девушки утверждают, что эффективнее всего для сохранности чеснока приобрести специальную посуду, а точнее глиняные горшочки: «В магазине есть глиняные горшки с дырочками. В них отлично хранится до следующего урожая, стоит на полу на кухне».
Жители отмечают, что чеснок в холодильнике часто портится, а предложенные способы помогают сохранить продукт надолго. Использование соли, луковой шелухи, марли и специальных глиняных горшков позволяет обеспечить оптимальные условия хранения.
Ранее садоводы отмечали, что для получения хорошего урожая чеснока важно правильно выбрать время и способ посадки, а также подготовить крупные зубчики и питательную почву. Разделять чеснок на зубчики рекомендуется только перед самой посадкой, чтобы избежать пересыхания и потери урожайности. После сбора урожая домашние способы хранения становятся особенно актуальны, так как позволяют сохранить продукт до следующего сезона.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!