Замспикера курганской облдумы стали банкир, аграрий и экс-председатель гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской областной думе определились с заместителями спикера. Как ранее сообщало URA.RU, ими стали банкир Евгений Кафеев, аграрий и бизнесмен Марат Исламов, а также экс-председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров. URA.RU собрало факты и биографии депутатов, которым доверили ключевые посты в региональном парламенте.

Евгений Кафеев — банкир и опытный парламентарий

Евгений Кафеев более 20 лет совмещает банковское дело и законотворчество Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Евгений Кафеев возглавляет Кетовский коммерческий банк и имеет многолетний опыт в сфере финансов и кредитования. В политике — с 2004 года.

Кафеев был депутатом Курганской областной думы четвертого и пятого созывов, также ранее уже занимал должность заместителя председателя и возглавлял комитет по экономической политике. В 2015 году его избрали руководителем фракции «Единая Россия» в областной думе, а с 2016 по 2019 годы Кафеев был секретарем Курганского регионального отделения партии, возглавлял региональный политсовет и президиум.

Продолжение после рекламы

Марат Исламов — бизнесмен-аграрий и доктор наук

Марат Исламов работает в думе уже 25 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Марат Исламов — директор АО «Кургансемена», одного из крупнейшеих аграрных холдингов в регионе. Кандидат сельскохозяйственных и доктор экономических наук. Под его руководством предприятие стало одним из лидеров в своей сфере. В областной думе Исламов возглавляет комитет по бюджету, финансовой и налоговой политике.

В парламенте региона он с 2000 года. С 2004 по 2010 годы занимал пост председателя Курганской областной думы, а в последующих созывах был заместителем председателя. Коллеги характеризуют Исламова как взвешенного руководителя, хорошо разбирающегося в бюджетных процессах и региональной экономике.

Игорь Прозоров — юрист и бывший спикер гордумы

За плечами два десятилетия в муниципальной политике и опыт на посту спикера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Игорь Прозоров — один из самых опытных муниципальных политиков Кургана. Впервые избран депутатом городской думы в 2004 году и без перерыва проработал там более 20 лет. Дважды возглавлял Курганскую городскую думу. После победы на выборах в областной парламент в сентябре 2025 года сложил полномочия спикеры думы Кургана и перешел в региональный парламент.