Курганцев смутили очистные сооружения КГСХА с фильтрационными полями

Жители поселка Лесниково Курганской области испугались сточных вод, которые текут в поле. Видео, на котором запечатлены протекающие резервуары с жидкими отходами, читатель прислал URA.RU. В администрации Кетовского округа пояснили, что это фильтрационные поля, предназначенные для очистки сточных вод и жидких отходов.

«Недалеко от микрорайона КГСХА сточные воды стекают в поле. Сами сооружения в плохом состоянии», — рассказал читатель. На видео запечатлены резервуары, жидкость из них по каналам течет в поле, где скапливается.

В администрации Кетовского округа пояснили, что видео снято на очистных сооружениях КГСХА. Сточные воды попадают на поля фильтрации, которые ограничены обвалкой. Разлива сточных вод за пределы этих полей не зафиксировано. Поля расположены отдаленно от населенного пункта. У вуза несколько таких полей. Чтобы привести очистные сооружения в соответствие современным требованиям нужно не меньше трех млрд рублей, вуз не может понести такие расходы, считает эксперт.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Курганского государственного университета с просьбой пояснить, как работают очистные сооружения КГСХА и планируется ли их модернизация. Ответ ожидается. Проблема утилизации жидких бытовых отходов в КГСХА, и в целом в Кетовском округе возникла давно. В населенных пунктах муниципалитета нет централизованной канализации. Ранее ассенизаторские машины сливали отходы в сливной коллектор КГСХА. Однако состояние коллектора было признано ненадлежащим, ему требуется ремонт. Слив ЖБО в коллектор запрещен.