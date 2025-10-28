Приставы из-за долгов запретили водить транспорт курганскому экс-мэру Осокину
В Кургане приставы наложили ограничение бывшему мэру
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Бывший глава Шадринского района (Курганская область) Владимир Осокин получил запрет судебных приставов на действие своих водительских прав. Ограничения были введены из-за задолженности по возмещению ущерба, причиненного преступлением, за которое был осужден Осокин. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Бывший мэр Шадринского района Владимир Осокин получил ограничение на действие своих прав. Постановление было вынесено Главным межрегиональным управлением судебных приставов из-за задолженности по возмещению ущерба», — рассказали источники. В настоящее время Осокин пытается добиться отмены ограничения в суде.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Ограничение было наложено летом 2025 года. Осокин обратился в суд с административным исковым заявлением к судебному приставу-исполнителю Специализированного отделения судебных приставов по Курганской области Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов <…> о признании незаконным постановления об ограничении специальных прав должника в части водительского удостоверения, осуществить мероприятия, направленные на отмену ограничения водительских прав в его отношении — сообщается в материалах дела.
Сперва суд возвратил заявление Осокину, полагая, что оно должно рассматриваться по месту жительства бывшего чиновника. Однако Осокин подал апелляционную жалобу, где указывал, что спор нужно рассмотреть в месте, где выносилось решение — городе Кургане. В областном суде согласились с требованиями бывшего главы и вернули его заявление на рассмотрение в горсуд Кургана.
Бывший мэр Шадринского района был признан виновным в превышении полномочий при выполнении госконтрактов по строительству социальных объектов в селах Верхозино и Мальцево. Он был приговорен к двум годам лишения свободы. Подельниками Осокина считались бывший первый замгубернатора Курганской области Сергей Пугин и экс-заместитель Осокина Вячеслав Рознин. Прокуратура после отбывания наказания участниками дела подала к ним иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Суд обязал Пугина, Осокина и Рознина совместно выплатить в казну более 16 миллионов рублей. Исполнение взыскания находится в ГМУ ФССП России.
