Приставы из-за долгов запретили водить транспорт курганскому экс-мэру Осокину

Бывший глава Шадринского района (Курганская область) Владимир Осокин получил запрет судебных приставов на действие своих водительских прав. Ограничения были введены из-за задолженности по возмещению ущерба, причиненного преступлением, за которое был осужден Осокин. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Бывший мэр Шадринского района Владимир Осокин получил ограничение на действие своих прав. Постановление было вынесено Главным межрегиональным управлением судебных приставов из-за задолженности по возмещению ущерба», — рассказали источники. В настоящее время Осокин пытается добиться отмены ограничения в суде.

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Ограничение было наложено летом 2025 года. Осокин обратился в суд с административным исковым заявлением к судебному приставу-исполнителю Специализированного отделения судебных приставов по Курганской области Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов <…> о признании незаконным постановления об ограничении специальных прав должника в части водительского удостоверения, осуществить мероприятия, направленные на отмену ограничения водительских прав в его отношении — сообщается в материалах дела.

Сперва суд возвратил заявление Осокину, полагая, что оно должно рассматриваться по месту жительства бывшего чиновника. Однако Осокин подал апелляционную жалобу, где указывал, что спор нужно рассмотреть в месте, где выносилось решение — городе Кургане. В областном суде согласились с требованиями бывшего главы и вернули его заявление на рассмотрение в горсуд Кургана.