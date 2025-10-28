Париж намеревается маскировать свои действия отправкой группы инструкторов на Украину Фото: Министерство обороны Великобритании

В последние недели международная повестка вновь обострилась вокруг возможности военного вмешательства Франции в конфликт на Украине. Согласно информации, опубликованной Службой внешней разведки России (СВР), Париж рассматривает возможность отправки на украинскую территорию военного контингента численностью до двух тысяч солдат и офицеров, преимущественно из состава Иностранного легиона. По заявлению пресс-бюро СВР, президент Франции Эммануэль Макрон «грезит военной интервенцией на Украину», надеясь войти в историю в качестве успешного полководца на фоне внутренних проблем и затяжного социально-экономического кризиса.

Это уже не первое подобное заявление Франции. Обсуждение возможности отправки западных войск на Украину ведется с 2024 года. Как развивались события и что происходит во внешнеполитическом мире сейчас — в материале URA.RU.

Исторические параллели и амбиции Макрона

Стремление закрепиться в истории мотивирует Макрона к более активной роли в украинском конфликте Фото: Официальный сайт Европарламента

В заявлениях российского разведывательного сообщества звучат аллюзии к военачальникам прошлого — сравнивают траекторию Макрона с судьбами Карла XII и Наполеона. СВР утверждает, что именно стремление закрепиться в истории мотивирует Францию к более активной роли в украинском конфликте. Эти амбиции, по мнению российских представителей, подкреплены практическими действиями: легионеры уже проходят подготовку в приграничных районах Польши.

Париж маскирует переброску военных

Официальный Париж, согласно тем же источникам, в случае раскрытия планов по отправке военного контингента, планирует представить их как командировку «небольшой группы инструкторов» для обучения украинских военнослужащих. Аналогичная схема ранее использовалась рядом стран НАТО с целью юридического и дипломатического прикрытия присутствия своих военных на территории Украины.

Реакция МИД на угрозы Макрона

Официальные лица в Москве прокомментировали антологии французских инициатив. По заявлению представителя МИД РФ Марии Захаровой, приоритетом для Парижа должна быть не внешняя интервенция, а обеспечение внутренней безопасности страны — в частности, на фоне недавнего громкого ограбления в Лувре. Захарова предложила Макрону направить военных на охрану культурных объектов Франции вместо отправки их за рубеж.

Хронология развития ситуации

Февраль 2024 года: обсуждение отправки западных войск

По словам Макрона, Запад намерен делать все, чтобы не дать России одержать победу Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

В феврале 2024 года на встрече в Париже президент Франции допускал возможность отправки войск западных стран на Украину, хотя единого решения по этому вопросу тогда принято не было. Макрон подчеркнул, что исключать развитие ситуации нельзя, если этого потребует военная обстановка. По его словам, западные страны намерены делать все, чтобы не дать России одержать победу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, отметил, что ключевым новым аспектом является сам факт обсуждения возможности отправки военных формирований стран НАТО на Украину. Он также обратил внимание на разнообразие мнений, прозвучавших в ходе конференции, и подчеркнул, что многие государства — участники мероприятия в Париже — придерживаются взвешенного подхода в оценке потенциальных рисков подобных инициатив, а также перспективы вовлечения в открытый конфликт. Песков добавил, что втягивание западных стран в эскалацию противоречит их собственным интересам.

Март 2024 года: подготовка французского контингента

Франция готовит к отправке на Украину до двух тысяч военнослужащих Фото: miliman/pickupimage.com

Уже в марте 2024 года глава российской СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит к отправке на Украину до двух тысяч военнослужащих, несмотря на опасения французских военных о возможных потерях. Российская сторона выразила уверенность, что такой контингент на территории Украины будет считаться легитимной целью для Вооруженных сил РФ.

Российская сторона предупредила о нежелательности попыток проверить на практике ее способность дать соразмерный и жесткий ответ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя слова Макрона. «Мы никому не рекомендуем испытывать, даже в порядке эксперимента, насколько Россия готова к решительной и адекватной реакции», — отметил дипломат.

Май 2024 года: первая отправка легионеров на Украину

Первая группа была переброшена на Украину Фото: Министерство обороны Великобритании

В мае 2024 года, по сообщениям западных аналитиков и ряду публикаций в зарубежных СМИ, первая группа — порядка 100 французских военнослужащих Иностранного легиона — была переброшена на Украину, преимущественно для усиления артиллерийских и разведывательных подразделений ВСУ. В дальнейшем, как утверждается, Париж планировал довести численность контингента до 1,5–2 тыс. человек.