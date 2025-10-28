В Кремле отреагировали на слухи об отказе Китая и Индии от нефти из РФ

По словам Пескова, страны, с которыми торгует Россия, должны сами решить, насколько им нужны эти товары Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия ведет торговые отношения с Индией и Китаем, предлагая им продукцию, имеющую стратегическое значение. Поэтому только им решать, закупать ли ее у РФ или нет. С таким мнением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы (Россия — прим. URA.RU) предлагаем [многим странам] свой товар. Товар этот имеет стратегическое значение для многих стран, а дальше уже странам решать, насколько он привлекателен», — сказал Песков, комментируя вопрос журналиста о том, что глава Белого дома Дональд Трамп ранее оказывал давление на Индию и Китай в части закупок энергоносителей из России. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.