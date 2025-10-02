Европейские страны открыто обсуждают подготовку к возможной войне с Россией и не скрывают стремления устраивать провокации, в том числе в акватории Балтийского моря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях дискуссионного клуба «Валдай».
«Европа действительно говорит о подготовке к войне с РФ и не скрывает желания устраивать провокации, в том числе на Балтийском море», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителя Кремля.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз предпринимает попытки спровоцировать вооруженное противостояние с Россией на фоне событий, связанных с Украиной. Венгерский премьер подчеркнул, что на повестке дня находятся предложения, имеющие явно военный характер.
