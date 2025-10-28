В Башкирии призвали лишить Егора Крида звания народного артиста республики
Жители Башкирии требуют лишить Егора Крида звания заслуженного артиста
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Жители Башкирии требуют лишить Егора Крида звания заслуженного артиста республики из-за песен с ненормативной лексикой. Петиция с требованием уже собрала более 300 подписей.
«В претензиях автор вспоминает хиты певца, где, по его мнению, слишком много ненормативной лексики», — выяснил корреспондент URA.RU. Авторы петиции указывают на тексты песен «Бери в рот» и Pussy Boy, содержащие, по их мнению, неприемлемую лексику. В соцсетях развернулась дискуссия, сопровождающаяся мемами и критикой в адрес музыканта.
Артист получил почетное звание 20 октября после концерта в Уфе. Тогда он заявил о крепкой связи с регионом, где живут его родные. Однако вручение награды вызвало волну возмущения среди местных жителей.
Присвоение Егору Криду звания заслуженного артиста Башкортостана ранее вызвало споры среди общественности и известных деятелей культуры, в том числе актрисы Яны Поплавской, которая заявила о несоответствии творчества певца традиционным ценностям. На фоне этих обсуждений также поступали обращения в Минкультуры с предложением пересмотреть тексты песен Крида, так как ранее его выступления уже становились предметом критики со стороны общественных организаций.
