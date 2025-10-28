Умер актер Роман Попов
28 октября 2025 в 16:27
Актер Роман Попов скончался в возрасте 40 лет, сообщает РЕН ТВ. По информации источника, на протяжении длительного времени Попов страдал от тяжелой болезни.
