Лавров раскрыл свою главную надежду по отношению к Трампу
Лавров выразил надежду, что Трамп не хочет создать условия для вливания в Киев оружия
В Росии выращзили надежду, что президент США Дональд Трамп заинтересован в устойчивом мире и не намерен продолжать поддержку вооружением властей Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы очень надеемся, что действительно президент Трамп хочет устойчивого мира, а не создания условий для продолжения вливаний оружия, денег в киевский режим, чтобы он не оставлял своих усилий быть инструментом европейцев в борьбе, в войне против Российской Федерации», — подчеркнул Лавров. Трансляция выступления велась на telegram-канале МИД России.
Дипломат отметил, что Вашингтону важно руководствоваться логикой долгосрочного урегулирования украинского конфликта, чтобы прекратить дестабилизацию обстановки в регионе. Лавров также добавил, что был удивлен возвращением Дональда Трампа к прежним, уже отвергнутым подходам к проблеме. По его словам, президент США продемонстрировал желание следовать сценариям, отражающим лишь стремление европейских союзников дать передышку киевским властям и вновь усилить ВСУ за счет поставок оружия, что затягивает конфликт.
Накануне Трамп публично пообещал завершить украинский конфликт и назвал его девятым в ряду «урегулированных» им ранее мировых кризисов. При этом Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины может оказаться сложнее в разрешении, чем кризис на Ближнем Востоке.
