Россия и Мьянма заключили взаимное соглашение об отмене визовых требований
28 октября 2025 в 16:36
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Россия и Мьянма заключили соглашение о взаимной отмене визовых режимов. Об этом стало известно в ходе личной встречи Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Союзным Министром иностранных дел Мьянмы Тан Свеем «на полях» III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
