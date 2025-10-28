Логотип РИА URA.RU
Россия и Мьянма заключили взаимное соглашение об отмене визовых требований

28 октября 2025 в 16:36
Россия и Мьянма заключили соглашение о взаимной отмене визовых режимов. Об этом стало известно в ходе личной встречи Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Союзным Министром иностранных дел Мьянмы Тан Свеем «на полях» III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

