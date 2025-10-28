В Совфеде РФ считают тему поставок США ракет Tomahawk на Украину закрытой Фото: The White House

Тема возможных поставок Соединенными Штатами ракет Tomahawk Украине закрыта. С таким мнением выступил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров. Он обратил внимание, что современные Tomahawk уже не обладают теми преимуществами, что были у ракет этого класса 40 лет назад.

«Я думаю, что тема с Tomahawk закрыта. Потому что американцы здесь очень сильно рискуют… Tomahawk в настоящее время не то оружие, которое было 40 лет назад, когда они были на самом деле новым видом вооружения. Они легко сбиваются», — пояснил сенатор на брифинге на площадке международной медиагруппы МИА «Россия сегодня». Его слова передает РИА «Новости».

По словам сенатора Россия недвусмысленно дала понять: поставки подобного вооружения не способны изменить ситуацию на фронте. Сенатор также прокомментировал и позицию президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «неуправляемым» и предрек дальнейшие сложности после окончания конфликта.

Ранее западные СМИ и анонимные источники сообщали о возможности передачи США ракетных комплексов дальнего радиуса действия Украине для усиления ее позиций на поле боя. Однако ни Киев, ни Вашингтон официально не подтверждали такие поставки. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что любые попытки Запада увеличить военную поддержку Украины приведут к росту напряженности, но не смогут изменить стратегический баланс.