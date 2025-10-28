Россия поставила точку по поставкам Tomahawk Киеву
В Совфеде РФ считают тему поставок США ракет Tomahawk на Украину закрытой
Фото: The White House
Тема возможных поставок Соединенными Штатами ракет Tomahawk Украине закрыта. С таким мнением выступил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров. Он обратил внимание, что современные Tomahawk уже не обладают теми преимуществами, что были у ракет этого класса 40 лет назад.
«Я думаю, что тема с Tomahawk закрыта. Потому что американцы здесь очень сильно рискуют… Tomahawk в настоящее время не то оружие, которое было 40 лет назад, когда они были на самом деле новым видом вооружения. Они легко сбиваются», — пояснил сенатор на брифинге на площадке международной медиагруппы МИА «Россия сегодня». Его слова передает РИА «Новости».
По словам сенатора Россия недвусмысленно дала понять: поставки подобного вооружения не способны изменить ситуацию на фронте. Сенатор также прокомментировал и позицию президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «неуправляемым» и предрек дальнейшие сложности после окончания конфликта.
Ранее западные СМИ и анонимные источники сообщали о возможности передачи США ракетных комплексов дальнего радиуса действия Украине для усиления ее позиций на поле боя. Однако ни Киев, ни Вашингтон официально не подтверждали такие поставки. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что любые попытки Запада увеличить военную поддержку Украины приведут к росту напряженности, но не смогут изменить стратегический баланс.
Ранее Владимир Зеленский уже просил у США поставки крылатых ракет Tomahawk, подчеркивая их влияние на переговоры с Россией. Однако Вашингтон тогда отказал, опасаясь эскалации. Ведь, как заявил президент РФ Владимир Путин, ответ России на применение крылатых ракет будет иметь крайне серьезные последствия. Как на заявления лидера РФ отреагировали в мире — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
