В Госдуме рассказали, что ждет Украину в случае отсутствия ракет Tomahawk

Депутат Бородай: Украина будет просить оружие в Европе, если не получит Tomahawk
В случае, если Зеленский не получит Tomahawk, то получит оружие от Европы, заявил Бородай
В случае, если Зеленский не получит Tomahawk, то получит оружие от Европы, заявил Бородай Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский, если не получит крылатые ракеты Tomahawk от США, будет просить оружие у Европы. Об этом заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

«Конечно, Зеленский всегда будет просить дополнительное оружие в Европе, и давайте будем реалистами — он будет, к сожалению, его получать», — заявил Бородай. Его слова приводит ТАСС. Также он отметил, что Европа «только и дело, что возрождала» свое ВПК.

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках крылатых ракет Tomahawk, отмечая, что такое вооружение может повлиять на переговоры с Россией. Вашингтон пока не принял решения по этому вопросу, опасаясь эскалации конфликта, а ранее США предоставляли на Украину только ограниченное количество дальнобойных средств поражения.

