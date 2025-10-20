Что известно о поставке «Томагавков» Украине на сегодняшний день: мольбы Зеленского и решение Трампа

В Госдуме предупредили о превентивном ударе РФ по Украине из-за Tomahawk Фото: U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Carmichael Yepez U.S. Navy

Американский президент Дональд Трамп пока не принял решение по поставкам «Томагавков» Украине. Прежде всего, он исходит из того, что США должны в первую очередь обеспечить оружием свои войска. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп, в свою очередь, сообщил, что вопрос о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk («Томагавк») остается в стадии обсуждения. На данном этапе он пока что рассматривает эту возможность. Однако, по его мнению, Соединенные Штаты должны учитывать прежде всего собственные интересы, ведь «Томагавки» нужны и им самим. Что известно о поставке «Томагавков» Украине на сегодняшний день — в материале URA.RU.

Зеленский попросил у США самые мощные американские ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский попросил о передаче Вооруженным силам Украины крылатых ракет «Томагавк» во время закрытой встречи с Дональдом Трампом 23 сентября. Об этом написало британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, Зеленский выразил мнение, что предоставление высокоточного вооружения якобы может способствовать скорейшему началу переговоров с Российской Федерацией о мирном урегулировании. Отмечается, что ранее США предоставляли Украине лишь ограниченное количество высокоточных дальнобойных систем, опасаясь возможной эскалации конфликта.

Что думает Трамп о поставках «Томагавков» Украине

Трамп не хочет подвергать США возможной опасности

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что поставки вооружения Украине не будут осуществляться в случае возникновения угрозы национальной безопасности США. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты», — подчеркнул Дональд Трамп в эфире Fox News.

У США сейчас другие приоритеты

Трамп на данный момент не вынес окончательного решения относительно возможной передачи Украине крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). Об этом проинформировал вице-президент США Джей Ди Вэнс. В настоящий момент приоритет американских властей заключается в оснащении национальных вооруженных сил, а не в предоставлении стратегических вооружений зарубежным государствам.

«США пытаются в первую очередь обеспечить безопасность Америки. И, очевидно, это означает, что нам нужно иметь запас важнейших систем вооружений для наших собственных вооруженных сил, для наших войск. Именно этому уделяет первостепенное внимание президент [США]. Если он [Трамп] посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но он еще не принял такого решения относительно ракет „Томагавк“», — пояснил вице-президент.

Трамп услышал реакцию Путина на «Томагавки»

Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин выразил недовольство в ответ на инициативу о возможной передаче ракет Tomahawk. Об этом Трамп сообщил журналистам 16 октября, обсуждая подробности своей беседы с Путиным. Соответствующее заявление приводит Белый дом.

«Я действительно сказал: „Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч томагавков?“ Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась», — заявил Дональд Трамп.

Реакция России

Мнение Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что возможная поставка ракет «Томагавк» нанесет существенный ущерб отношениям двух стран, не говоря уже о перспективах урегулирования на Украине. Об этом заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

«Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Владимир Путин повторил свой тезис о том, что „Томагавки“ не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — сказал Ушаков.

Поставка «Томагавков» может плохо кончиться для всех

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, рассуждая о вероятности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, в ироничной форме упомянул подводную лодку, которая якобы «всплывет» в украинских степях. Соответствующее сообщение появилось на его страницах в социальных сетях.

«Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа. <...> Остается надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накокаиненным клоуном. Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины», — написал Медведев в своем telegram-канале.

У России есть ответ

Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что российские зенитные ракетные комплексы, включая такие системы, как «Оса-АКМ», «Тор-М2» и «Бук-М2», смогут в случае чего уничтожить Tomahawk. «В конфликте против Ливии в 2011 году американцы запустили 112 „Томагавков“, которые практически уничтожили всю систему противовоздушной обороны этой страны. То есть обычно „Томагавки“ используют для первого обезоруживающего удара», — пояснил Алексей Леонков для «Лента.ру».