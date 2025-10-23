Россия даст ошеломляющий ответ за удары Tomahawk: главные заявления Путина

Путин предупредил об ошеломляющем ответе на возможные удары Tomahawk Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ответ России на удары крылатыми ракетами Tomahawk будет ошеломляющим. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин после съезда Русского географического общества. Глава государства подчеркнул, что российская сторона внимательно отслеживает внешнеполитическую и военную обстановку у своих границ. По его словам, потенциальные удары по суверенной российской территории, кем бы они ни наносились, не останутся без ответа.

Помимо этого Путин прокомментировал новые санкции США и ситуацию с энергетикой страны. Более подробно о главных заявлениях Путина — в материале URA.RU.

Ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением

Президент России подчеркнул, что уважающие себя страны не принимают решений под давлением. По словам главы государства, этот принцип важен для любого действительно суверенного государства и его граждан. Он пояснил, что подобная позиция отражает основополагающее уважение к суверенитету и самостоятельности страны.

Путин напомнил о санкциях Трампа во время первого срока

Владимир Путин напомнил о рекордном количестве антироссийских санкций, введенных Соединенными Штатами при первом сроке президента Дональда Трампа. Именно во время первого срока Трампа российская сторона столкнулась с самым жестким санкционным давлением от США за всю историю двусторонних отношений.

«В первую свою итерацию президентскую, известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации», — отметил глава государства. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

США предупредили об ошеломляющем ударе

Глава государства предостерег США от возможных последствий применения американских ракет Tomahawk. По словам Путина, удары этим оружием вызовут ошеломляющий ответ Москвы. Он также отметил, что разговоры о передаче Киеву современных ракет являются попыткой намеренно обострить ситуацию и привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Россия и США должны подготовиться к саммиту

Россия и США должны тщательно подготовиться к саммиту в Будапеште, чтобы добиться от него значимых результатов, заявил Владимир Путин. По словам главы государства, недопустимо подойти к этому легко и ожидать положительных изменений.