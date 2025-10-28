Гастробренд в виде томатно-сырного мороженого челябинцы показали в Москве

Челябинцы своему десерту дали имя известного ядерщика Игоря Курчатова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы продемонстрировали в Москве свой гастрономический бренд в виде томатно-сырного мороженого. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Центра проектного развития, 13 регионов показали свой гастрокод в финале программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «ПроЕДУ по России!».

«На его площадке региональные делегации представляли свои гастрономические специалитеты: от аутентичных рецептов до современных кулинарных интерпретаций. В презентации гастрономического блюда Южного Урала приняли участие зампредседателя правительства региона Андрей Коляда и концепт-шеф ресторана ALLU Игорь Мошкин», — заявили URA.RU в центре.

Челябинская делегация представила десерт под названием «Белый атом имени Курчатова». Необычное мороженое создали на основе местных продуктов — спелых томатов и сыра, уральской вяленой клюквы и лещины.

Кулинарный образ символично объединил историческое наследие региона с современными гастрономическими трендами. Подача десерта в форме атома отсылает к научному потенциалу Челябинской области.

По данным организаторов, доля локальной кухни в ресторанах России сегодня составляет всего 12%. АСИ ставит цель увеличить этот показатель до 20% к 2030 году, поскольку гости готовы доплачивать за местные гастроспециалитеты.