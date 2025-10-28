Россиянам открыли новое безвизовое направление
Россияне без визы теперь смогут посетить Мьянму
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Граждане России и Мьянмы смогут путешествовать между странами без виз. Соответствующее соглашение подписали министры иностранных дел — Сергей Лавров и Тан Свей. Церемония прошла в Минске в рамках третьей международной конференции по евразийской безопасности.
«Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран», — сообщили РИА «Новости». Кроме основного соглашения, министры иностранных дел подписали план консультаций между ведомствами на 2025-2027 годы.
Третья Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит 28-29 октября. Как отмечают организаторы, в условиях усиливающегося кризиса мировой системы и раскола между ключевыми государствами встреча призвана наладить диалог и выработать подходы к сохранению стабильности на евразийском пространстве.
