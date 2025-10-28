Шойгу раскрыл, на что рассчитывает Киев, атакуя энергообъекты России

Шойгу рассказал о целях украинских атак дронами территорий РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Киев рассчитывает вызвать панику и дестабилизировать обстановку в России с помощью атак беспилотников на энергетические объекты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Цели понятны — создать дефицит, посеять панику, сорвать посевную кампанию, отопительный сезон и многие другие вещи», — пояснил он журналистам в ходе выездного совещания в Нижнем Новгороде по вопросам защиты критически важных объектов Приволжского федерального округа. Шойгу также подчеркнул, что Россия, как крупное государство, обладает значительными резервами и возможностями для минимизации ущерба.

По словам Шойгу, атаки беспилотников не способны привести к серьезному ущербу или срыву важных для страны процессов, таких как обеспечение топливом, уборка урожая или подготовка к отопительному сезону. Глава Совбеза отметил, что все последствия подобных инцидентов оперативно ликвидируются профильными службами, а инфраструктура восстанавливается на постоянной основе.

