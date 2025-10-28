Дочку певицы Славы наградили в Москве
Дочь певицы Славы Александра Морозова
Фото: Виктор Васильев
Дочь певицы Славы Александру Морозову наградили в Москве. Девушка одержала победу в номинации «Открытие года» престижной премии Brand Awards. На награждение Александра пришла вместе со звездной мамой, которая была горда за дочь.
Выяснилось, что Александра недавно стала заниматься бизнесом. Она открыла в столице собственную театральную студию. В результате именно за свой бизнес Морозова и получила награду. Девушка в этот вечер не скрывала эмоций: она была явно рада, что ее успехи отметили на звездной премии Артема Сорокина.
«Прибыль наша театральная студия уже приносит, но я на себя ее не трачу, — объяснила Александра корреспонденту URA.RU. — Я все вкладываю обратно. Это нелегко на самом деле: хочется становиться лучше и лучше. Регулярно появляются новые идеи в виде новогодних елок или праздников, которые требуют вложений».
Саша призналась, что мама ее активно поддерживает. Правда, в бизнес с советами не лезет. Наблюдает за развитием дочки со стороны.
«У нас небольшая студия, — поясняет Саша. — Занимается человек 20 деток и 15-20 взрослых. Группы — камерные, небольшие. Мы не набираем в группы много народа, чтобы дать лучший результат».
Всем известно, что, помимо работы, Александра активно занимается семьей. Она воспитывает сына Арсения, которому в этом году исполнилось два года.
«Он нас уже каждый день удивляет, — объяснила Александра. — В этом году сын пошел в детский сад. Теперь его оттуда не забрать: не хочет уходить в конце дня. Он уже очень много разговаривает. Такие перлы выдает невероятные! (улыбается)».
Прокомментировала дочка Славы и непростое эмоциональное состояние своей знаменитой мамы. Звезда в последнее время часто плачет и жалуется на предательство близких людей. Причем, об этом сама Слава рассказывает в социальных сетях. Дочка артистки уверена: по-другому она не может.
«Настроение у мамы по-разному, — призналась девушка. — Но мы ее все поддерживаем. У мамы нет никаких масок. Она всегда естественная. Такая, какой ее видит зритель на сцене и в социальных сетях, она и дома».
