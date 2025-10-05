Разрушение психики: психолог предупредила певицу Славу, принявшую подарок от изменившего мужа

Певица Слава (Анастасия Сланевская) серьезно «влипла» в нездоровые отношения со своими мужем бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым они были вместе почти 20 лет. Только на днях исполнительница заявила, что открыта к новым отношениям и просила посодействовать в этом подругу Анну Семенович, как вдруг вернулся бывший. Певица показала, что Анатолий подарил ей смартфон последней модели.
Психолог Наталья Наумова в беседе с URA.RU пояснила — такие эмоциональные качели, когда изменивший бывший делает попытки реабилитироваться — не самое лучшее проявление.
«Если посмотреть на эти отношения более детально, изучить их изнутри, можно будет понять, является ли такое проявлением циклом абьюза. Если есть тотальный контроль, обесценивание, унижение и подобное — тогда речь об абьюзе. Сейчас мы знаем, что мужчина изменил и хочет снова расположить к себе даму. Это говорит о том, что он боится жить без нее, вероятно, имеют место быть созависимые отношения», — поясняет эксперт.
Регулярно изменяющий супруг, вероятно, пытается найти в других женщинах то, чего ему не хватает с детства — признания и восхищения. Однако когда новая женщина «устает» давать ему это, он снова идет обратно к жене и пытается загладить свою вину.
«Этот цикл всегда повторяется. Та женщина, с которой он еще недавно изменял, которая окутывала его вниманием, уже не может проявлять столько внимания и заботы. Ей может начитать что-то не нравиться, появляются обиды. Тогда мужчина и решает вернуться в „проверенные“ отношения. Ему приходится извиняться, в ход идут дорогие подарки и комплименты».
Но даже если Слава и решит снова простить и принять бывшего, над отношениями придется как следует поработать. Психолог Наумова отмечает, что в противном случае от них не только не будет толка, но и все это серьезно отразится на психике людей.
«Здесь важно либо оставаться вместе и работать над отношениями, либо страдать в этих отношениях. Либо отказываться от отношений и искать какие-то другие способы взаимодействия», — резюмировала эксперт.
Сама Слава в новом посте предстала перед поклонниками убегающей. Певица пояснила, что она убегает от «плохих людей», и призвала не ждать, что кто-то изменится. При этом в качестве музыкального сопровождения артистка выбрала песню Лолиты «Пошлю его на..». Как говорится — вместо тысячи слов.
