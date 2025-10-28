Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Спасатель рассказал, когда могут найти Усольцевых

Спасатель Киселев: семью Усольцевых могут найти весной 2026 года
28 октября 2025 в 18:37
Семья отправилась в пеший поход по тайге Красноярского края

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Вероятность обнаружения пропавшей семьи Усольцевых наиболее высока весной 2026 года, после того как растает снег. Об этом сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Вполне может быть, что их найдут весной, когда растает снег», — сказал Киселев aif.ru. Он подчеркнул, что на данный момент нельзя исключать ни одну из существующих версий произошедшего.

Месяц назад бесследно исчезла семья Усольцевых — ее глава Сергей, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина. Они отправились в пеший поход по тайге Красноярского края и вскоре после этого перестали выходить на связь. В интернете продолжаются дискуссии относительно возможных причин их исчезновения. Среди наиболее обсуждаемых версий — нападение медведя, а также вмешательство неизвестного преступника. Существует предположение, что семья может осознанно избегать контакта и намеренно не сообщать о своем местонахождении.

Материал из сюжета:

Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

