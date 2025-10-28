Маньяк, бегство от мира или нападение зверя: что известно о пропаже Усольцевых спустя ровно месяц

С момента пропажи Усольцевых прошел ровно месяц - семья ушла в роковой поход 28 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прошел ровно месяц с момента таинственного исчезновения семьи Усольцевых — главы семейства Сергея, его жены Ирины и пятилетней дочери Арины. Семья ушла в поход в тайгу Красноярского края и практически сразу перестала выходить на связь. В интернете продолжают рассуждать, что же могло произойти с ними. Среди популярных версий продолжают звучать предположения о нападении медведя и даже маньяка. Однако спасатель Денис Киселев предполагает, что семья все еще может быть жива. Какие новые версии строятся вокруг пропажи Усольцевых — в материале URA.RU.

«Не хотят, чтобы их нашли»

На фоне отсутствия каких-либо следов Усольцевых все чаще звучит версия, что исчезновение могло быть добровольным. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев допускает, что Усольцевы могут быть живы и целенаправленно скрываются.

По мнению Киселева, это будет самый благоприятный сценарий, если семья осознанно ушла в лес, не желая поддерживать связь с миром. Он проводит историческую параллель со старообрядцами, которые уходили в сибирскую тайгу, чтобы их забыли.

Продолжение после рекламы

«Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли», — объяснил он в разговоре с aif.ru.

При этом спасатель подвергает сомнению версии о том, что семья могла укрыться в охотничьей сторожке или пещере в ожидании помощи. «Если бы они были в пещере, их бы нашли. Они бы подали о себе какой-то сигнал. Я думаю, что даже дым от костра указал бы на них», — уточнил эксперт.

Что думают опытные таежники

Егерь Сергей Усик также поделился с журналистами своими рассуждениями о судьбе Усольцевых. Он рассматривает версию нападения медведя, но при этом сам же отмечает нелогичность этой версии. По его словам, в этом году в тайге неурожай орехов и ягод, из-за чего медведи стали чаще подходить к человеческому жилью голодные и злые. Он ссылается на случай гибели в тайге опытного промысловика, чье исчезновение также списали на хищника.

При этом Усик отмечает странность, характерную и для истории Усольцевых: медведю не нужны вещи людей. «Загадок все равно много остается. Потому что следов от трех человек, да еще с собакой и вещами вообще никаких нет», — размышляет егерь в беседе с «Комсомольской правдой». Собака, оставшись в живых, скорее всего, подала бы голос, чего не произошло, подытожил таежник.

Усольцевым грозит уголовная ответственность

Также, помимо версий непосредственной пропажи семьи в Красноярском крае, звучит и правовая подоплека. Например, юрист Илья Русяев в разговоре с NEWS.ru, предположил, что членам семьи Усольцевых может грозить уголовная ответственность за мошенничество и заведомо ложный донос, если подтвердится, что их пропажа была инсценировкой.

«Если кто-либо из членов семьи Усольцевых намеренно сообщил ложные сведения о совершенном преступлении — например, инсценировал нападение или якобы смерть, — это подпадает под статью 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы, если при обмане создавались искусственные доказательства. А если кто-то получил страховые выплаты, пособия или иные деньги, ссылаясь на гибель или пропажу Усольцевых, действия могут квалифицироваться как мошенничество, в том числе по статьям 159.2 УК РФ или 159.5 УК РФ, где также предусмотрено лишение свободы», — отметил Русяев.

Версия с маньяком — это не теория заговора

Популярная версия о возможной причастности маньяка к исчезновению семьи Усольцевых не исключена следствием. Об этом сообщил бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия изданию NEWS.ru. По мнению эксперта, подобный сценарий не исключен, несмотря на то, что многие считают его конспирологическим.

Продолжение после рекламы

«Хотя это и звучит как конспирологическая теория, она имеет право на существование. В действительности маньяк может орудовать в любой местности», — заявил Багатурия.