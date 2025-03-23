Власти ХМАО ввели новые меры поддержки для оленеводов

Деньги из югорского бюджета будут направлены на поддержку северного оленеводства, приобретение семян кормовых культур и развитие племенного животноводства. Документ опубликован на официальном портале властей ХМАО.
«Утверждены порядки предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, включая ставку 4 200 рублей на содержание одной головы оленей и 37 400 рублей на условную голову племенного скота», — указано в документе. Средства выделяются в рамках госпрограммы развития АПК, а отбор получателей будет проводиться через систему «Электронный бюджет» с учетом строгих требований, включая отсутствие задолженностей и иностранного участия в уставном капитале.
Дополнительно субсидии покроют затраты на ветеринарное обслуживание, корма, ГСМ и спецтехнику. При этом предприятия, нарушившие условия, обязаны вернуть средства в бюджет. Приказ вступает в силу сразу после подписания, а предыдущий порядок субсидирования, утвержденный в марте 2023 года, признан утратившим силу.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о возрождении агропромышленного комплекса в регионе. В первую очередь, речь шла о поддержке югорских оленеводов.
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