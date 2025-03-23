23 марта 2025

Власти ХМАО ввели новые меры поддержки для оленеводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские оленеводы получат субсидии из бюджета региона
Югорские оленеводы получат субсидии из бюджета региона Фото:

Деньги из югорского бюджета будут направлены на поддержку северного оленеводства, приобретение семян кормовых культур и развитие племенного животноводства. Документ опубликован на официальном портале властей ХМАО.

«Утверждены порядки предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, включая ставку 4 200 рублей на содержание одной головы оленей и 37 400 рублей на условную голову племенного скота», — указано в документе. Средства выделяются в рамках госпрограммы развития АПК, а отбор получателей будет проводиться через систему «Электронный бюджет» с учетом строгих требований, включая отсутствие задолженностей и иностранного участия в уставном капитале.

Дополнительно субсидии покроют затраты на ветеринарное обслуживание, корма, ГСМ и спецтехнику. При этом предприятия, нарушившие условия, обязаны вернуть средства в бюджет. Приказ вступает в силу сразу после подписания, а предыдущий порядок субсидирования, утвержденный в марте 2023 года, признан утратившим силу.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о возрождении агропромышленного комплекса в регионе. В первую очередь, речь шла о поддержке югорских оленеводов.

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Деньги из югорского бюджета будут направлены на поддержку северного оленеводства, приобретение семян кормовых культур и развитие племенного животноводства. Документ опубликован на официальном портале властей ХМАО. «Утверждены порядки предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, включая ставку 4 200 рублей на содержание одной головы оленей и 37 400 рублей на условную голову племенного скота», — указано в документе. Средства выделяются в рамках госпрограммы развития АПК, а отбор получателей будет проводиться через систему «Электронный бюджет» с учетом строгих требований, включая отсутствие задолженностей и иностранного участия в уставном капитале. Дополнительно субсидии покроют затраты на ветеринарное обслуживание, корма, ГСМ и спецтехнику. При этом предприятия, нарушившие условия, обязаны вернуть средства в бюджет. Приказ вступает в силу сразу после подписания, а предыдущий порядок субсидирования, утвержденный в марте 2023 года, признан утратившим силу. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о возрождении агропромышленного комплекса в регионе. В первую очередь, речь шла о поддержке югорских оленеводов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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