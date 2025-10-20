На выборах в Госдуму будет порядка 20 конкурентных округов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конкуренция на выборах в Госдуму будет только в 20 одномандатных округах из 225. Эти данные содержатся в докладе, который подготовили социологи для политических модераторов страны. Об этом URA.RU сообщили несколько федеральных источников.

Опрошенные агентством политологи считают, что цифра может быть существенно занижена. Реальное количество конкурентных округов будет зависеть от положения дел на СВО и от уровня турбулентности в экономике.

«Динамика борьбы за округа будет гораздо выше. Действующие депутаты и губернаторы в ряде случаев не отстояли экономическое благосостояние граждан в регионах. Люди захотят высказать мнение по поводу ситуации в стране, единственный способ это сделать — выборы. Если учитывать еще и внутриэлитный контекст — конкурентных округов будет 60-70», — сообщил политолог, региональный представитель РАПК Данил Ермилов.

Гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский убежден, что конкуренция возникнет минимум в 40 округах. Помимо экономической ситуации на это повлияет большое количество кандидатов-участников СВО, которые вызывают напряжение у некоторых региональных элит. Наиболее протестными, по словам Еловского, будут Урал, Сибирь и Юг.

"Общий тренд в том, что региональные элиты начинают все больше соперничать за "кусок пирога", который уменьшается. Начинается более жесткая борьба", — резюмировал Еловский.