Почти 30 сбитых дронов и попытка удара по промзоне под Ставропольем: карта ночных атак ВСУ 16 августа

В ночь на 16 августа в небе над регионам России было ликвидировано 29 беспилотников ВСУ. В Минобороны сообщили, что больше всего аппаратов было сбито над Ростовской областью — 10 единиц. Кроме того, противник попытался атаковать промышленную зону города Невинномысска в Ставропольском крае, однако средства ПВО уничтожили дроны.
Российские власти ранее сообщали об увеличении числа атак ВС Украины на приграничные территории РФ. Подобными действиями противник пытался повлиять на российско-американские переговоры между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В результате подобного за последние дни фиксировались повреждения гражданской инфраструктуры и временные перебои в работе транспортных систем. Подробности о прошедшей накануне ночной атаке беспилотников ВСУ — в материале URA.RU.
Сводка Минобороны
Как сообщили в ведомстве, за ночь над РФ было сбито 29 беспилотников. Наибольшее количество дронов уничтожили в небе над Ростовской областью — 10 аппаратов. Над Ставропольским краем средства ПВО перехватили девять БПЛА, над Курской областью — четыре, еще по одному дрону ликвидировали над Белгородской и Брянской областями, а также в Краснодарском крае. При это над акваторией Азовского моря сбили три БПЛА.
Ростовская область
Атака ВСУ пришлась на город Новошахтинск, а также Родионово-Несветайский и Миллеровский районы. На последней указанной территории никто из людей не пострадал. Однако в двух многоквартирных и нескольких частных домах в городе Миллерово выбиты оконные стекла, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в telegram-канале.
Кроме того, в хуторе Тельман были повреждены крыша и несущая стена жилого дома. Пострадал мужчина, находившийся в здании. Его госпитализировали в центральную районную больницу с переломом. На данный момент ситуация находится под контролем экстренных служб области, а беспилотную опасность отменили.
Ставропольский край
ВСУ попытались нанести удар по промышленной зоне города Невинномысска. Однако, как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, системы безопасности сбили ударные БПЛА. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Также не обнаружено жертв среди гражданского населения.
Сейчас на месте падения обломков беспилотников горит стернь, пожар ликвидируют сотрудники МЧС. Кроме того, специалисты осматривают и нейтрализуют взрывные части дронов. На территории края продолжает действовать режим повышенной беспилотной опасности. Владимиров порекомендовал жителям быть бдительными и доверять только официальной информации о происходящем.
Курская область
В Курской области ночью объявили опасность атаки дронов, средства ПВО были приведены в готовность для отражения ударов. В 02:09 режим опасности отменили. Позже стало известно, что в Курске на фоне ударов ВСУ повреждения получило жилое здание — в нем выбило окна с первого по девятый этаж.
Белгородская область
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил ночью о введении режима опасности атаки БПЛА. В Белгороде украинский дрон ударил по частному жилому дому, в результате чего пострадал мужчина — он получил ожог предплечья. Раненому была оказана медицинская помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.
Вследствие взрыва также загорелась кровля дома. Пожарные оперативно ликвидировали огонь. Гладков заявил в telegram-канале, что прибыл на место происшествия. Отмечается, что после тушения возгорания специалисты проверят территорию на наличие взрывоопасных предметов. Затем пройдет обследование самого жилого дома, территорию вокруг него временно закроют.
Брянская область
Губернатор Александр Богомаз в своем telegram-канале написал, что над регионом сбили один дрон противника. В результате произошедшего никто из гражданских не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано. Сейчас на местах падения обломков работают оперативники и экстренные службы.
