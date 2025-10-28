Зеленский раскрыл, на какие территориальные уступки он готов пойти

Такое условие Зеленский называет единственным для начала переговоров Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что будет готов к переговорам при единственном условии — фиксация позиций по текущей линии фронта. Однако об отступлении ВСУ речи не идет, пишут СМИ.

«Мы идем в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства. Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна», — цитирует украинского лидера telegram-канал «Политика Страны».

Зеленский и ранее говорил о том, что готов разделить территории по текущей линии фронта. Тогда лидер Украины также заявил, что страна готовит контракт на приобретение 25 систем Patriot. Также он заявлял, что страна вернет Крым «любыми средствами».

