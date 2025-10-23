Питерский «морж» утонул во время купания в Петербурге

Мужчина утонул на Петровской набережной Санкт-Петербурга (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Мужчина утонул во время купания в центре Санкт-Петербурга. Он был участником клуба «Невские моржи». Об этом сообщили в местных каналах.

«Участник клуба „Невские моржи“ утонул во время купания в центре Петербурга», — указано в посте канала «78». Это произошло в 07:00 по московскому времени на Петровской набережной, напротив Домика Петра I. Мужчину достали из воды в состоянии клинической смерти.