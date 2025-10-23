Питерский «морж» утонул во время купания в Петербурге
Мужчина утонул на Петровской набережной Санкт-Петербурга (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Мужчина утонул во время купания в центре Санкт-Петербурга. Он был участником клуба «Невские моржи». Об этом сообщили в местных каналах.
«Участник клуба „Невские моржи“ утонул во время купания в центре Петербурга», — указано в посте канала «78». Это произошло в 07:00 по московскому времени на Петровской набережной, напротив Домика Петра I. Мужчину достали из воды в состоянии клинической смерти.
Это не первый случай, когда человек тонет во время купания. Летом под Тюменью во время купания утонул мужчина. Произошло это вблизи поселка Винзили. О произошедшем сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.