В Кургане на день будет закрыто движение транспорта на участке улиц Гоголя и Карельцева возле ЦПКиО. Ограничение введено в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на участке расширяемой автодороги. Об этом сообщает Госавтоинспекция города Кургана.

«В целях выполнения работ по устройству асфальтобетонных покрытий, будет закрыто движение для всех видов транспорта на участке улиц Гоголя и Карельцева 29 октября с 08:00 до 21:00. Просим водителей заранее планировать маршрут, выбирать альтернативные пути и соблюдать требования дорожных знаков и разметки», — информируют сотрудники Госавтоинспекции в своем telegram-канале со ссылкой на администрацию г. Кургана.

Сотрудники ГАИ напоминают о необходимости строго соблюдать дорожные знаки и разметку в этот период. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и избежать заторов.

