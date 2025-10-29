Сколько будут платить за день больничного в 2026 году: примеры расчетов от экономиста

Среднестатистический день больничного в России будет стоить почти две тысячи рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Среднестатистические работники в России будут получать свыше 1,9 тысячи рублей за каждый день больничного в 2026 году. Такой прогноз представил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В расчет мы можем взять не более предельного размера базы для обложения страховыми взносами за каждый календарный год: в 2024 году максимальная база для начисления страховых взносов составила 2,225 млн рублей, а в 2025 году — 2,759 млн рублей. Чтобы определить средний дневной заработок, доход за два года делят на 730», — отметил экономист в разговоре «Газетой.ru».

Эксперт пояснил, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году назначения выплаты. Для больничных, оформленных в 2026 году, будут учитываться доходы за 2024-2025 годы. При расчете учитывается не более предельного размера базы для обложения страховыми взносами: 2,225 млн рублей за 2024 год и 2,759 млн рублей за 2025 год.

Минимальный размер дневного заработка в 2026 году составит 890,73 рубля при МРОТ в 27 093 рубля. Если фактический заработок сотрудника окажется ниже, для расчета будет использоваться именно эта величина. На окончательный размер выплаты влияет страховой стаж работника: при стаже менее пяти лет применяется коэффициент 60%, от пяти до восьми лет — 80%, восемь лет и более — 100%.

Для примера Балынин привел расчет для средней зарплаты 100 тысяч рублей. В этом случае размер пособия за один день достигнет 1914 рублей при стаже до пяти лет, 2552 рубля при стаже от пяти до восьми лет и 3190 рублей при стаже восемь лет и более. При больничном продолжительностью 11 дней общая сумма выплаты составит от 21 до 35 тысяч рублей в зависимости от стажа.