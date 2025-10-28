Россиянам назвали выплаты, которые вырастут после роста МРОТ

Некоторые пособия вырастут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится до 27 093 рублей, благодаря чему вырастет ряд пособий. О росте федерального минимума сообщил профессор, декан факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм». Изменения затронут не только работников с заработной платой, напрямую привязанной к МРОТ, но и повлекут корректировку ряда связанных выплат и обязательств.

«Работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, ее необходимо будет изменить. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства», — пояснил Виноградов.