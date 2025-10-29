Перерасчет пенсий и выплат в ноябре 2025: кому и на сколько увеличат

В ноябре 2025 года Социальный фонд России проведет очередной перерасчет пенсий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ноябрь 2025-го принесет целый ряд перерасчетов и надбавок к пенсиям — часть изменений вступит в силу автоматически, часть потребует подачи документов. Главное: увеличение затронет не массово всех подряд, а отдельные категории — пожилых старше 80 лет, инвалидов I группы, участников летных экипажей, работников угольной отрасли и ряд льготных групп. Кто и сколько получит, когда ждать выплаты и как проверить начисления — в материале URA.RU.

Кому повысят пенсию в ноябре 2025 года

Перерасчет в ноябре коснется пяти основных категорий граждан:

1. Тем, кто отметил 80-летие. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, фиксированная часть страховой пенсии удваивается. Сейчас она равна 8 907,70 рубля, а после перерасчета станет 17 815,40 рубля. Никакие документы приносить не нужно — перерасчет производится автоматически в месяц, когда человеку исполняется 80 лет.

2. Инвалидам первой группы. Эта категория получает те же льготы — фиксированная часть пенсии также удваивается. Кроме того, инвалидам назначается ежемесячная компенсация:

1 314 рублей — для получателей страховой пенсии;

1 377 рублей — для получателей государственной.

Если человек живет в регионе с районным коэффициентом (например, в Сибири или на Севере), выплаты увеличиваются дополнительно — в зависимости от региона, в 1,15–1,9 раза.

3. Летчикам гражданской авиации. Для членов летных экипажей перерасчет проходит ежеквартально. Размер прибавки зависит от выслуги лет и заработка. В ноябре выплаты вырастут на 2–5% благодаря индексации.

4. Работникам угольной промышленности. Шахтерам и другим работникам угольных предприятий пенсию пересчитывают тоже раз в квартал. Доплата зависит от стажа, условий труда и средней зарплаты. Минимальная выслуга — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Для некоторых профессий, например проходчиков, она может быть меньше. За каждый год сверх нормы начисляется дополнительный процент, но не больше 75–85% от прежнего заработка.

5. Тем, за кем оформлен уход. Если за пенсионером официально ухаживают, к пенсии добавляют фиксированную надбавку:

1 314 рублей — для страховой пенсии;

1 377 рублей — для государственной.

Эти суммы уже проиндексированы и начисляются с месяца, следующего за оформлением ухода.

Что это значит на практике

Таким образом, самые ощутимые прибавки в ноябре получат пожилые старше 80 лет и инвалиды первой группы — их фиксированная часть пенсии удвоится. Летчики и шахтеры получат квартальную индексацию — рост составит в среднем 2–5%. А пенсионеры, за которыми оформлен уход, будут получать дополнительно около 1,3 тысячи рублей ежемесячно.

На какие суммы можно рассчитывать

Пенсионерам после 80 лет — 17 815,40 рубля фиксированной части (без учета районных коэффициентов).

Инвалидам I группы — аналогичный размер фиксированной части и компенсация за уход до 1 314 рублей.

Угольщикам — 4 667 рублей (+790 рублей), для летчиков — 27 104 рублей (+2 636 рублей).

Федеральные льготники — ЕДВ уже проиндексированы на 9,5%, средний размер составляет 4 191 рубль.

Пенсионеры с низким доходом — федеральная социальная доплата доведет сумму выплат до прожиточного минимума, который в 2025 году составляет 15 250 рублей.

Кому нужно подавать документы, а кто получит все автоматически

Большинству пенсионеров обращаться никуда не нужно. Перерасчет при достижении 80 лет, индексация выплат и назначение федеральной социальной доплаты проводятся автоматически на основе данных, уже имеющихся в СФР.

Заявления требуются только в отдельных случаях:

при оформлении доплат для летных экипажей и шахтеров (необходимо подтвердить периоды стажа и предоставить справки о среднем заработке — за последние 24 месяца или за любые 60 подряд месяцев работы);

при оформлении надбавки за уход (подается ухаживающим лицом через СФР или «Госуслуги»).

Когда придут ноябрьские пенсии

В ноябре выплаты начнутся раньше обычного. Если пенсионер обычно получает пенсию 3–4 числа, то в этот раз деньги поступят уже 1 ноября 2025 года — это суббота, но согласно производственному календарю, день будет рабочим. Такой перенос связан с тем, что если дата начисления совпадает с выходным или праздником, СФР перечисляет средства заранее — в последний рабочий день месяца.

Для тех, кто получает пенсию через банк, все произойдет автоматически — досрочные переводы выполняются без участия получателей. Если пенсионер получает деньги через «Почту России», график зависит от работы отделений. При совпадении с выходным выплату выдадут накануне.

Важно: никаких заявлений для досрочной выплаты подавать не нужно. Все начисления происходят автоматически. Любые звонки или сообщения с просьбой назвать коды карт, СМС или пароли — это мошенники.

Когда ждать следующую индексацию

Следующее крупное повышение пенсий произойдет 1 января 2026 года. Социальный фонд России подтвердил, что страховые пенсии и фиксированные выплаты вырастут на 7,6%, что превышает прогнозируемую инфляцию (6,8%). Перерасчет коснется около 38 миллионов россиян. Средняя страховая пенсия по старости увеличится примерно на 2 тысячи рублей и превысит 27 тысяч рублей.

Кроме того, декабрьские выплаты за 2025 год будут переведены раньше обычного — в начале декабря. А январскую пенсию пенсионеры получат уже в конце декабря, чтобы избежать задержек из-за длинных новогодних праздников. При этом январская выплата будет проиндексирована с учетом нового коэффициента — то есть на 7,6% больше.

Как проверить, куда обращаться и что делать, если перерасчет не пришел

Проверьте «Госуслуги». В личном кабинете отображаются даты и суммы выплат, надбавок и доплат.

Заходите на сайт Социального фонда России (СФР). Там есть справки об алгоритмах перерасчета и формы заявлений.

Если полагающаяся прибавка не появилась автоматически, обратитесь в отделение СФР или подайте электронную заявку через «Госуслуги». Для доплат шахтерам/летчикам приготовьте подтверждение стажа и справки о зарплате.

По вопросам доставки через банк или почту — звоните в свой банк или местное отделение «Почты России», уточняйте график работы и сроки.

Предупреждение о мошенниках