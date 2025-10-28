Выплаты в ноябре 2025: кто получит деньги досрочно из-за праздников

Некоторые ноябрьские выплаты придут заранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за ноябрьских праздников график выплат пенсий и пособий в 2025 году изменится. Многие россияне получат деньги раньше обычного срока. URA.RU публикует полный график выплат на ноябрь и рассказывает, кто и когда получит положенные средства.

Почему график выплат меняется

Есть четкое правило: если дата выплаты зарплаты, пенсии или пособия выпадает на выходной или праздничный день, то деньги должны быть перечислены досрочно — в последний рабочий день перед выходными. Это требование Трудового кодекса РФ распространяется на всех работодателей и государственные ведомства, включая Пенсионный фонд и Социальный фонд России.

В ноябре 2025 года праздничные дни приходятся на 3-4 числа, поэтому все выплаты, которые должны были поступить в эти дни, будут перечислены заранее. Такой же принцип действует для выплат, выпадающих на субботу и воскресенье.

Кто получит деньги досрочно

Досрочные выплаты затронут несколько категорий россиян:

Во-первых, это работники, у которых день зарплаты установлен на 1-4 ноября. Им следует ожидать получение денег 31 октября — это последний рабочий день перед праздниками. Во-вторых, пенсионеры и получатели пособий, которым выплаты обычно приходят 3-4 ноября. Для них деньги поступят на карты или будут доставлены через отделения «Почты России» заранее.

Особое внимание — получателям детских пособий. Как пояснили в Социальном фонде России, все пособия, которые обычно выплачиваются 3 ноября, в этом году будут перечислены 1 числа. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, выплат беременным женщинам и других социальных выплат.

Когда придут пенсии в ноябре 2025

Через банковские организации пенсии будут поступать по следующему графику:

1 ноября — досрочные выплаты для тех, кто обычно получает пенсию 3-4 ноября

10, 18, 20 ноября — выплаты по обычному графику

С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится в стандартном режиме.

Для получателей пенсий через «Почту России» график практически не изменится. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября, а в кассах отделений их можно будет получить с этой же даты. Доставка продлится до 25 ноября. В некоторых сельских поселениях, где почта работает по особому графику, выплаты могут начаться уже 1 ноября.

Досрочная выплата затрагивает все виды пенсий: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты от Социального фонда, их также перечислят досрочно.

Если вы получаете пособия через почтовые отделения, они придут с 1 по 25 ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Когда придут детские пособия и выплаты в ноябре 2025

1 ноября, в субботу, — через банковские организации поступят:

Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам

Пособие по беременности и родам

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям

Пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного

В среду, 5 ноября поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала, а 7 ноября, в пятницу, — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям. Для получателей пособий через почтовые отделения действует особый график: выплаты доставляются с 1 по 25 ноября в зависимости от графика конкретного почтового отделения. Точную дату можно уточнить в своем отделении «Почты России».

Пособие по безработице в ноябре 2025: как узнать дату выплаты

В отличие от пенсий, пособие по безработице не имеет фиксированной даты выплаты для всех. Его начисляют строго в индивидуальном порядке. Сроки зависят от двух ключевых факторов:

Конкретной даты, когда вас официально признали безработным. Даты подачи вами заявления в центр занятости населения (ЦЗН).

Выплата назначается за каждые фактически прошедшие дни с момента получения статуса безработного.

После того как решение о начислении пособия принято, деньги обычно поступают на вашу банковскую карту в течение нескольких дней. Как правило, этот срок не превышает пяти рабочих дней. Универсального графика не существует, поэтому чтобы планировать свой бюджет, нужно проверять информацию персонально:

Основной способ: зайдите в свой личный кабинет на официальном портале «Работа в России» (trudvsem.ru).

Альтернативный вариант: используйте учетную запись с портала «Госуслуги» для входа на сайт вашего регионального Центра занятости населения.

Когда придут выплаты в Москве в ноябре 2025

В Московском регионе действует особый график выплат, который не меняется из-за праздников:

3 ноября — выплаты за 3 и 4 ноября

5-6 ноября — выплаты по обычному графику

7 ноября — выплаты за 7 и 9 ноября

8, 10-13 ноября — по графику

14 ноября — выплаты за 14 и 16 ноября

15, 17-18 ноября — по стандартному графику

Для жителей других регионов рекомендуется уточнять график выплат в отделениях Социального фонда России или на официальных сайтах региональных властей.

Точную дату выплат можно узнать в региональном отделении СФР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Как получить выплаты

У россиян есть два основных способа получать пенсии и пособия:

Через банк — деньги поступают на карту «Мир» или банковский счет. С июля 2021 года все пенсии и социальные выплаты от государства зачисляются только на карты «Мир». Деньги поступают без комиссии, обычно не позже следующего дня после перевода от СФР. Снять их можно в любой момент через банкоматы или кассы банка.

— деньги поступают на карту «Мир» или банковский счет. С июля 2021 года все пенсии и социальные выплаты от государства зачисляются только на карты «Мир». Деньги поступают без комиссии, обычно не позже следующего дня после перевода от СФР. Снять их можно в любой момент через банкоматы или кассы банка. Через «Почту России» — получение на дом или в кассе отделения. Доставка осуществляется с 1 по 25 ноября по индивидуальному графику. Важно помнить: если пенсия не получается в течение 6 месяцев, выплата приостанавливается. Для возобновления нужно подать заявление в СФР.

— получение на дом или в кассе отделения. Доставка осуществляется с 1 по 25 ноября по индивидуальному графику. Важно помнить: если пенсия не получается в течение 6 месяцев, выплата приостанавливается. Для возобновления нужно подать заявление в СФР. Также существует возможность получения выплат через доверенное лицо. Если доверенность оформлена сроком более года, необходимо ежегодно подтверждать регистрацию по месту жительства.

Если вы хотите изменить способ получения выплат, нужно подать соответствующее заявление в СФР, МФЦ или через портал Госуслуги. В заявлении указываются организация для доставки, способ получения и реквизиты счета.

Что делать при задержке выплат

Если деньги не поступили в установленный срок, не стоит сразу паниковать. Сначала проверьте баланс карты и входящие СМС-сообщения — иногда выплаты приходят вечером в день перечисления. Исключите технические сбои в работе банка.

При задержке 1-2 дня возможны следующие причины: выходные дни, технические проблемы в банковской системе или незначительные задержки в работе Социального фонда.

Если деньги не поступили в течение 10 рабочих дней, следует:

Проверить статус выплаты на портале Госуслуги или на сайте СФР Обратиться в отделение МФЦ или Социального фонда России Позвонить на горячую линию СФР: 8-800-600-0000