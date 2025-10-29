«Не впечатляет»: российские военные эксперты оценили новый американский сверхзвуковой самолет X-59

В США состоялся первый полет экспериментального сверхзвукового самолета X-59 QueSST Фото: cr103.com/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США состоялся первый полет экспериментального сверхзвукового самолета X-59 QueSST, который обещает перевернуть представления о скорости и шуме в авиации. Разработка Lockheed Martin и NASA — это шаг к тому, чтобы вернуть сверхзвуковые пассажирские полеты, но без привычного грохота, заставляющего дрожать окна и уши. Однако в России к американской разработке относятся скептически.

Самолет X-59, созданный в рамках проекта QueSST (Quiet SuperSonic Technology), впервые поднялся в небо над Калифорнией. Он стартовал с завода Skunk Works в Палмдейле и приземлился на базе ВВС Эдвардс.

Полет проходил на дозвуковой скорости: инженеры тестировали основные летные характеристики и системы управления. В Lockheed Martin отметили, что X-59 успешно справился со всеми поставленными задачами и приземлился в штатном режиме.

Вице-президент Skunk Works О. Джей Санчес заявил, что для компании проект X-59 стал подтверждением их лидерства в разработке технологий «бесшумного неба». В NASA подчеркнули, что самолет символизирует американскую изобретательность и стремление к новым рубежам — летать дальше, быстрее и тише, чем когда-либо прежде.

X-59 стал подтверждением лидерства в разработке технологий «бесшумного неба», считает вице-президент завода-изготовителя Фото: Darin Russell / Keystone Press Agency / Global Look Press

Исполняющий обязанности главы агентства Шон Даффи отметил, что X-59 может не только укрепить позиции США в мировой авиации, но и изменить саму концепцию коммерческих полетов.

Пока X-59 прошел только «разогревочный» этап испытаний. Уже в ближайшие месяцы самолет впервые преодолеет звуковой барьер. После этого NASA проведет серию полетов над несколькими городами США, чтобы измерить уровень шума и реакцию жителей.

«Тихий прорыв» может снять запрет на сверхзвуковые перелеты

Полученные данные передадут Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) и международным регуляторам. Цель проста — пересмотреть запрет на сверхзвуковые перелеты над сушей, действующий с 1973 года.

Работы над X-59 начались еще в 2018 году, когда NASA подписала контракт с Lockheed Martin на сумму $247,5 млн. Инженеры должны были создать самолет с низкой ударной звуковой волной — и сделали это.

Первоначально испытания планировали на 2023 год, но из-за технических сложностей сроки сдвинулись. В январе 2024-го X-59 был официально представлен публике как «тихий прорыв» в авиации.

Технические характеристики Lockheed Martin X-59 QueSST

Самолет длиной 30,4 метра и размахом крыла 9 метров сразу выделяется необычным дизайном: вытянутым носом и узким крылом. Такая форма позволяет перераспределять звуковую волну, превращая громовой удар в мягкий хлопок — примерно как звук захлопывающейся двери автомобиля.

Двигатель установлен сверху, чтобы снизить шум для находящихся на земле. Кабина пилота — без окон: вместо них используется высокоточный 4K-экран, который передает изображение с внешних камер и объединяет его с данными о рельефе местности.

Вместо окон в кабине пилота установлен 4К-экран Фото: NASA/Steve Freeman/wikipedia.org/Public Domain

X-59 QueSST рассчитан на скорость, в 1,4 раза превышающую скорость звука — это около 1700 км/ч. Если испытания пройдут успешно, проект станет основой для нового поколения коммерческих сверхзвуковых лайнеров, способных соединять континенты быстрее и — впервые — почти бесшумно.

Оправдан ли ажиотаж: российский военный эксперт оценил возможности X-59

Первый испытательный полет нового сверхзвукового самолета X-59, созданного Lockheed Martin и NASA, вызвал живой интерес по всему миру. Однако российские эксперты отнеслись к проекту скептически. Заслуженный военный летчик и военный аналитик Владимир Попов в беседе с сайтом aif.ru выразил сомнение, что аппарат может иметь военное применение.

По мнению специалиста, скорость X-59 недостаточна для боевых задач — самолет рассчитан прежде всего на гражданские цели и демонстрацию технологий «тихого сверхзвука».

Попов отметил, что заявленная скорость американского самолета — 1,4 Маха, или примерно 1 400 км/ч, — не впечатляет с военной точки зрения. Для сравнения, МиГ-31 способен разгоняться до 2,5 Маха, а более ранний МиГ-25 — до 3 Маха.

МиГ-31 способен разгоняться до 2,5 Маха Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Эксперт подчеркнул, что по этим параметрам X-59 не превосходит стандартные сверхзвуковые машины, уже стоящие на вооружении России. Поэтому, считает он, ожидать включения X-59 в арсенал ВВС США не стоит.

При этом летчик отметил, что для пассажирской авиации X-59 может стать настоящим прорывом. Его скорость почти в полтора раза выше, чем у современных авиалайнеров.

Если серийная версия будет летать со скоростью около 1400 км/ч, это позволит заметно сократить время полета — примерно на 40% по сравнению с нынешними Boeing и Airbus, чьи показатели не превышают 900–950 км/ч.