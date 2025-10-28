Второй образец МС-21 с российскими системами успешно протестирован
МС-21 должен заменить ушедшие из России Boeing и Airbus
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В России в рамках тестирования успешно совершил посадку среднемагистральный самолет МС-21. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
«Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил посадку после испытательного полета на аэродроме Иркутского авиационного завода», — говорится в сообщении. Этот образец отечественного аналога Boeing стал вторым, которые тестируют в России. Министерство также показывало кадры взлета лайнера.
Ранее опытный образец полностью российского МС-21 в апреле 2025 года поднялся в небо и успешно завершил полет. Он должен стать ответом ушедшим из России компаниям Boeing и Airbus. Обо всех достоинствах МС-21 и об истории создания первого российского полностью импортозамещенного самолета — в материале URA.RU.
