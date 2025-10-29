Пьяный водитель смог вернуть права из-за одной формальности

В Вологодской области у водителя за пьяную езду не забрали права из-за отсутствия дежурного нарколога. Факт пьяной езды фиксировал психиатр. При этом диплом о повышении квалификации по наркологии был выдан неаккредитованной организацией, пишет telegram-канал URA.RU .

В декабре 2022-го мужчину остановили сотрудники ГИБДД — у водителя были явные признаки опьянения. Однако «дунуть в трубочку» он отказался — его отправили в больницу. Дежурного нарколога там не было, а факт пьяной езды фиксировал врач-психиатр. Верховный суд установил, что врач не имел права проводить процедуру, а ее результаты — недопустимое доказательство. В итоге права вернули владельцу, а штраф в 30 тысяч рублей отменили.