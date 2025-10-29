Путин заявил о скором поступлении на дежурство ракеты «Сармат» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил о скором поступлении на боевое дежурство в войска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом глава государства сообщил во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве.

По словам президента, разработка и принятие на вооружение ракетных комплексов нового поколения обеспечивают России стратегическую безопасность и повышают потенциал Сил ядерного сдерживания. Более подробно о ракете «Сармат» — в материале URA.RU.

Как разрабатывался «Сармат»

К концу 2000-х годов стало очевидно, что устаревшие ракетные комплексы «Воевода», котрые были приняты на вооружение в 1975 году, должны быть заменены новым ракетным комплексом пятого поколения. Существовала и необходимость преодоления зависимости от оборонно-промышленного комплекса Украины, поскольку конструкторское бюро «Южное», занимавшееся разработкой предыдущих моделей, находилось в Днепропетровске.

Новая ракетная система, получившая индекс РС-28 «Сармат», начала разрабатываться с 2011 года Государственным ракетным центром имени академика В.П. Макеева, входящим в госкорпорацию «Роскосмос». Создание двигателей ПДУ-99 для ракеты с 2013 года осуществлялось научно-производственным объединением «Энергомаш», а производство было поручено пермскому предприятию «Протон-ПМ». А уже в 2016 году успешно прошли огневые испытания двигателя межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Пуски ракетного комплекса

В 2018 году во время обращения к Федеральному Собранию Владимир Путин впервые публично представил новый ракетный комплекс «Сармат». Глава государства сообщил, что эта разработка призвана заменить устаревший комплекс «Воевода» советского периода. Глава государства подробно охарактеризовал возможности новой ракеты.

Он отметил, что при массе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у «Воеводы». Президент подчеркнул, что комплекс будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов, включая гиперзвуковые, и современными системами преодоления ПРО. Практическая реализация проекта продолжилась в 2022 году. С космодрома Плесецк состоялся успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», в ходе которого были поражены учебные цели на камчатском полигоне Кура.

Параметры»Сармата»

«Сармат» представляет собой межконтинентальную баллистическую ракету впечатляющих габаритов и мощности. Ее длина достигает 35,5 метра при диаметре три метра и стартовой массе 208,1 тонны. Полезная нагрузка составляет десять тонн, а максимальная дальность полета — 18 тысяч километров.

Скоростные характеристики ракеты соответствуют ее масштабам: при выходе в орбитальное пространство она развивает скорость до семи тысяч метров в секунду, а при нанесении удара — до 3415 метров в секунду. Он способен нести от десяти до пятнадцати боевых блоков различной мощности, включая гиперзвуковые управляемые блоки «Авангард». По предварительным оценкам, радиус поражения ракеты с ядерными зарядами, размещенными в десяти боевых блоках индивидуального наведения, охватывает около 650 тысяч квадратных километров.