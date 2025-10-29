В Ставропольском крае легковушка влетела в автобус с 18 детьми
В больницу везут четверых детей, однако точное количество пострадавших устанавливается
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Ставропольском крае легковой автомобиль врезался в тросовое ограждение, а затем влетел в автобус, где ехали 18 детей. Пострадали четыре ребенка, водитель Lada Granta скончался, сообщили в ГИБДД региона.
«На 334 километре федеральной автодороги „Кавказ“ 40-летний водитель автомобиля Lada Granta допустил наезд на тросовое ограждение, после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes», — говорится в публикации ведомства в Telegram. Автобус ехал из села Крымгереевского в сторону города Лермонтова. Четверых детей направили в больницу, однако точное число пострадавших устанавливается. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Водитель легковушки погиб, его стаж вождения был 17 лет
Фото: Telegram-канал ГИБДД Ставрополья
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.