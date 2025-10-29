Песков напомнил, что страны Евразии знают, как сражаться за свои интересы Фото: Роман Наумов © URA.RU

РФ считает Евразию своим домом, а у стран этого континента общее будущее. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия считает Евразию своим домом и хранит ее как зеницу ока», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, страны континента не допустят, чтобы их дом «разодрали в клочья». Он также подчеркнул, что евразийские государства знают, как сражаться за свои интересы, как плохо влезать в дела соседей и вмешательство других.