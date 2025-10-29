Песков: Россия считает Евразию своим домом
Песков напомнил, что страны Евразии знают, как сражаться за свои интересы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
РФ считает Евразию своим домом, а у стран этого континента общее будущее. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия считает Евразию своим домом и хранит ее как зеницу ока», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, страны континента не допустят, чтобы их дом «разодрали в клочья». Он также подчеркнул, что евразийские государства знают, как сражаться за свои интересы, как плохо влезать в дела соседей и вмешательство других.
Ранее Песков заявил, что представление о том, что Европа откажется от русофобии в обозримом будущем, невозможно. Он напомнил, что некоторые государства сейчас всеми силами пытаются уйти от исторической общности с РФ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.