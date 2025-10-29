Песков: милитаристская истерика Европы никуда не испарится
По словам Пескова, невозможно представление о том, что Европа вскоре откажется от русофобии
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Представление о том, что Европа откажется от русофобии в обозримом будущем, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если посмотреть на то, что сейчас происходит в Европейском континенте, в европейских столицах, то представить себе, что в обозримом будущем европейцы откажутся от своих русофобских устремлений, милитаристских устремлений, и у них куда-то испарится эта милитаристская истерика, мне не представляется это возможным», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. Он напомнил, что некоторые государства сейчас всеми силами пытаются уйти от исторической общности с РФ.
Ранее Дмитрий Песков отмечал, что Россия внимательно следит за действиями европейских государств, подчеркивая, что возможные попытки завладеть российскими активами не останутся без ответа. По его словам, такие шаги обязательно встретят реакцию Москвы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.