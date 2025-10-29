Песков: милитаристская истерика Европы никуда не испарится

«Если посмотреть на то, что сейчас происходит в Европейском континенте, в европейских столицах, то представить себе, что в обозримом будущем европейцы откажутся от своих русофобских устремлений, милитаристских устремлений, и у них куда-то испарится эта милитаристская истерика, мне не представляется это возможным», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. Он напомнил, что некоторые государства сейчас всеми силами пытаются уйти от исторической общности с РФ.