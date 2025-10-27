УФСБ и СК возбудили дело против инспектора РЖД за взятку в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане задержан инспектор Южно-Уральского филиала ОАО «РЖД» по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при приемке ремонтных работ. Его действия нанесли ущерб транспортной компании на сумму более 10 миллионов рублей. Об этом сообщили региональное следственное управление СК России и УФСБ по Курганской области.

«За незаконные действия должностное лицо получило от представителя подрядной организации денежное вознаграждение. В результате транспортная компания понесла ущерб свыше 10 миллионов рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, в 2024–2025 годах инспектор одобрил и оплатил капитальный ремонт локомотивного депо в Кургане, хотя подрядчик использовал материалы, не соответствующие проектно-сметной документации. Задержание фигуранта прошло в октябре 2025 года, при обыске изъяли важные для дела документы и электронные носители. В отношении представителя подрядной организации также возбуждено уголовное дело, он признал вину. Обвиняемый инспектор заключен под стражу, следственные действия продолжаются.

