В ГД считают, что допуск СМИ в зоны окружения ВСУ не даст Киеву обмануть мир

Представителям СМИ следует предоставить допуск в районы, где подразделения ВСУ оказались в окружении, чтобы миру была показана непредвзятая картина происходящего. Об этом заявил член комитета Госдумы (ГД) по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, публичное освещение ситуации на месте позволит опровергнуть данные, которые распространяет официальный Киев.

Президент России Владимир Путин ранее выразил готовность российских вооруженных сил разрешить доступ представителей СМИ, включая украинские и зарубежные издания, в район окружения противника. По словам главы государства, военные России готовы приостановить боевые действия в зоне присутствия группы журналистов, чтобы обеспечить их безопасный вход в населенные пункты, ознакомиться с текущей ситуацией, пообщаться с украинскими военнослужащими, а затем беспрепятственно покинуть территорию. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Москва обеспокоена возможными провокациями со стороны Киева в период пребывания там журналистов.

«Перемирие и допуск СМИ на фоне окружения крупных группировок ВСУ — это, действительно, уникальный опыт, который станет доказательством того, что Киев лжет о ситуации на фронте и выдает желаемое за действительное, замалчивая реальные сводки», — сказал Белик. Его слова приводит ТАСС.

Парламентарий также назвал данную инициативу Путина важным шагом. Он отметил, что проведение подобного пресс-тура, с одной стороны, станет свидетельством открытости России, а с другой — позволит продемонстрировать уверенность российских военных на линии боевого соприкосновения.