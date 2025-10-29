Россия готова прекратить боевые действия: Путин рассказал о новом оружии, перспективах СВО и иконах от бойцов

Путин посетил военный госпиталь, где встретился с ранеными бойцами СВО и сделал ряд важных заявлений Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российские Вооруженные силы провели успешные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка, где он встретился с ранеными военнослужащими специальной военной операции (СВО).

Также российский лидер высказался о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», которая так же, как и «Посейдон», оснащена ядерной энергетической установкой. По словам Путина, это оружие запускается в течение «минут и секунд».

На фоне успеха с проведением испытаний оружия президент РФ подчеркнул, что ВС РФ готовы временно приостановить боевые действия в районе окружения противника в зоне СВО. Это сделано для того, чтобы допустить туда представителей СМИ, включая украинские издания, которые «бы своими глазами увидели, что там происходит».

Кроме того, глава российского государства отметил героизм солдат ВС РФ, которые находятся на фронте. Путин добавил, что обстановка в зоне проведения спецоперации развивается в пользу России. Проведать раненых бойцов в военный госпиталь российский лидер приехал с иконами, которые ему подарили военнослужащие. Подробнее о заявлениях Путина — в материале URA.RU.

Огромный успех испытаний «Посейдона»

Путин высоко оценил успех проведенных испытаний подводного беспилотника «Посейдон» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Путин поделился, что накануне были проведены испытания подводного беспилотного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. В ходе тестирования впервые был осуществлен запуск атомной энергетической установки, позволяющий аппарату функционировать в течение установленного промежутка времени. Российский лидер отметил, что испытания прошли с большим успехом.

«Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это безэкипажное подводное изделие „Посейдон“ тоже с ядерной энергетической установкой... Это огромный успех», — подчеркнул президент РФ.

Верховный главнокомандующий отметил, что перехват данного устройства невозможен. Он отметил, что ни один зарубежный аналог не способен сравниться с этим аппаратом по характеристикам скорости и рабочей глубины. Кроме того, по его словам, мощность «Посейдона» существенно превосходит показатели межконтинентальной ракеты «Сармат», которая в ближайшее время будет принята на боевое дежурство.

«Но зато мощность „Посейдона“ значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности „Сармат. <...> [Она] скоро появится на дежурстве“, — отметил российский лидер.

«Безусловные преимущества ракеты „Буревестник“»

Путин отметил, что российская крылатая ракета «Буревестник» обладает рядом неоспоримых преимуществ, что позволяет стране по праву гордиться трудами отечественных ученых и инженеров. В минувшее воскресенье глава государства, побывавший на одном из командных пунктов объединенной группировки войск, объявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной энергетической установкой и имеющей неограниченную дальность полета. Президент охарактеризовал это вооружение как уникальное, не имеющее аналогов в других странах.

«Совсем недавно была испытана новейшая ракета, неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой. Она имеет безусловные преимущества. Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают», — сказал глава российского государства.

Ядерный реактор ракеты способен запускаться за считанные минуты и секунды Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ядерный реактор, установленный на «Буревестнике», способен запускаться за считанные минуты и секунды. Путин также назвал это одним из главных достижений ракеты.

«Но самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, то этот ядерный реактор [установленный в „Буревестнике“] запускается в течение минут и секунд — вот это огромное достижение», — сказал Путин.

Ядерная силовая установка «Буревестника» при аналогичной мощности значительно превосходит по компактности реактор атомной подводной лодки. По словам президента РФ, размер установки в ракете примерно в тысячу раз меньше, чем реактор атомной подлодки.

«Эта небольшая ядерная двигательная установка. Она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки, в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке, в тысячу раз», — отметил Путин.

Электроника в «Буревестнике» уже используются в некоторых отраслях, а ядерные технологии будут применяться в лунной программе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Кроме того, ракета «Буревестник» представляет собой значительный шаг вперед не только в укреплении оборонного потенциала России, но и в развитии научных исследований. В частности, электроника, используемая в этом оружии, уже применяется в рамках космических программах. А ядерные технологии в будущем найдут свое отражения в лунной программе.

«И даже сейчас уже радиационно-защищенная электроника, используемая в ракете „Буревестник“, уже используется в космических программах. [Ядерные технологии этого оружия] сможем применять в будущем и при решении проблем энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать», — подчеркнул верховный главнокомандующий.

ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске

Украинские солдаты заблокированы в Купянске и Красноармейске. Они находится в окружении.

«В двух местах, в городе Купянске и в городе Красноармейске. Противник находится заблокированным и в окружении», — сообщил Путин.

Россия готова пустить СМИ в зону окружения ВСУ

Российская сторона заявила о готовности предоставить доступ журналистам, включая украинские и иностранные редакции, в районы, где противник оказался в окружении. На время пребывания представителей СМИ возможно временное приостановление боевых действий.

«Я обсуждал этот вопрос и с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит», — рассказал Путин.

Верховный главнокомандующий также обратился к украинскому руководству. Путин призвал их принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении. Он также добавил, что российские ВС демонстрируют активное наступление по всем направлениям в зоне СВО.

«[РФ может пустить в зону окружения противника журналистов], чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующее решение по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так, как они это когда-то сделали в „Азовстале“», — обратился глава российского государства к украинским властям.

Однако вместе с этим верхновный главнокомандующий отметил, что Россия обеспокоена возможными провокациями. Они, по мнению Путина, могут последовать с украинской стороны.

«Самое главное — это избежать провокаций с украинской стороны. С тем чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие. Нам это не нужно», — заметил российский лидер.

Героизм находится у россиян в генах

Российский лидер посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО. Он отметил, что российские войска воюют достойно. А все, кто находится на фронте, ведут себя героически.

«Первое, что я хочу сказать, это то, что вы воюете достойно. <...> Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», — сказал президент РФ.

Также он пообщался с военнослужащими. В ходе разговора он заметил, что проявленный бойцами ВС РФ героизм находится у россиян в генах.

«Я не уверен, что вы знали в деталях, как воевал ваш дед, правда... Не знал, как он делал, а сам воюешь так же, как дед. Это о чем говорит? Это в генах у нас, понимаете?», — заметил Путин.

СВО для России складывается благоприятно

Путин заметил, что ситуация в зоне спеоперации в целом складывается для российской армии благоприятно. Россия на фронте сейчас обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

«То, что вы делаете, то, что делают ваши боевые товарищи, наши бойцы, офицеры, — это важнейшее дело, которым занимается сейчас страна, обеспечивает свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу. <...> В целом специальная военная операция складывается благоприятно [для РФ]», — подчеркнул президент РФ.

Путин поблагодарил бойцов за подаренные иконы

Путин поблагодарил бойцов за иконы, которые военнослужащие подарили ему на день рождения Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава российского государства посетил военный госпиталь, куда привез иконы. Их он ранее получил в дар от российских военнослужащих. Святыни, по словам Путина, спасли бойцов от пуль.