Забайкалье заработает миллиард на патенте для мигрантов
Поступления в бюджет региона составит более 1 млрд рублей, указано в сообщении
Фото: Илья Московец © URA.RU
Трудовой патент для мигрантов Забайкалья в 2026 году станет дороже, а поступления в бюджет региона составят более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Забайкальского края.
«В связи с ростом стоимости патента дополнительные поступления в бюджет края составят свыше 1 млрд. рублей» — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Сам коэффициент был утвержден депутатским корпусом краевого парламента в рамках пленарного заседания Законодательного Собрания.
По инициативе Минтруда региона на 2026 год установлен региональный коэффициент в размере 4,76. В текущем году данный показатель составляет 4,3. В связи с этим в будущем году размер ежемесячного прогнозируемого авансового платежа по НДФЛ, который иностранные граждане обязаны перечислять, превысит 14 тысяч рублей.
Ранее о повышении стоимости трудовых патентов для мигрантов сообщалось и в Тюменской области, где на 2026 год также планируется значительный рост авансового платежа из-за увеличения коэффициентов-дефляторов. Власти объясняют это обновлением федеральных и региональных коэффициентов, которые используются для расчета суммы выплат иностранцами при трудоустройстве.
