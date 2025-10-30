Забайкалье заработает миллиард на патенте для мигрантов

Поступления в бюджет региона составит более 1 млрд рублей, указано в сообщении Фото: Илья Московец © URA.RU

Трудовой патент для мигрантов Забайкалья в 2026 году станет дороже, а поступления в бюджет региона составят более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Забайкальского края.

«В связи с ростом стоимости патента дополнительные поступления в бюджет края составят свыше 1 млрд. рублей» — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Сам коэффициент был утвержден депутатским корпусом краевого парламента в рамках пленарного заседания Законодательного Собрания.

По инициативе Минтруда региона на 2026 год установлен региональный коэффициент в размере 4,76. В текущем году данный показатель составляет 4,3. В связи с этим в будущем году размер ежемесячного прогнозируемого авансового платежа по НДФЛ, который иностранные граждане обязаны перечислять, превысит 14 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы