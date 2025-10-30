Предприятие зарыбляет Шершни сазанами Фото: Пресс-служба ПАО «ЮГК» © URA.RU

В Шершневское водохранилище в Челябинске выпущено более пяти тысяч мальков сазана-годовика. Зарыбление проведено по инициативе группы компаний «Южуралзолото» и поможет в устойчивом сохранении экосистемы, рассказали URA.RU в компании.

«С 2022 года „ЮГК“ является участником регионального экологического стандарта Челябинской области. Для сохранения биологического разнообразия и сокращения использования водных ресурсов на промышленные нужды в Шершневское водохранилище выпустили настоящий „рыбий детский сад“ — более пяти тысяч экземпляров молоди сазана (годовика)», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Родина мальков — Карасинский инкубцех ЗАО «Чебаркульский рыбозавод». Для выращивания мальков там создают почти курортные условия — температура и уровень кислорода в воде строго контролируются.

Эффект от зарыбления будет ощутим не только в Шершневском водохранилище, но и на реке Миасс, отметил заместитель министра экологии Челябинской области Иван Кинев. «Шершневское водохранилище расположено на реке Миасс. Та рыба, которая будет выпущена здесь, распространится по самому водохранилищу и вниз по течению реки. Эффект будет ощутим не только здесь. К тому же, сазан является одной из самых ценных пород для рыбаков», — отметил Кинев.

Акция проведена при поддержке координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии и министерства экологии. Зарыбление Шершневского водохранилища — прекрасная инициатива компании «ЮГК», считает сопредседатель руководителя Группы по экопросвещению губернаторского экосовета Анна Карпелюк. «Сазан — прекрасная рыба для поддержания экологического баланса. И является неким мелиорантом для водного объекта. Сазан потребляет практически все, очищая таким образом водоем, в том числе от сине-зеленых водорослей, которые активно цветут в июле и августе», — пояснила Карпелюк.

Результатом грамотного зарыбления станет формирование устойчивой экосистемы. Она десятилетиями будет обеспечивать природное равновесие и радовать людей.