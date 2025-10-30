Восьмиклассника в Петербурге обвиняют в изнасиловании школьниц

Следователи расследуют изнасилование двух школьниц в Петербурге Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток обвиняется в изнасиловании двух девочек — 13-летней школьницы и 16-летней девушке — в сауне на улице Бабушкина в Невском районе. Об этом сообщили в СМИ.

Изначально стало известно только об одном случае изнасилования. Девочка рассказала, что ее знакомый насильно вступил с ней в половую связь, это произошло 10 октября. Следователи сразу возбудили уголовное дело, пишет «Фонтанка». Тогда же в полицию обратился мужчина, отец второй девушки, — по его словам, тот же подросток, но уже 28 октября, пьяный, изнасиловал его дочь. Девушка сразу рассказала отцу о случившемся.