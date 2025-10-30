Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Песков раскрыл перспективы диалога России и США по ядерному сдерживанию

Песков: США пока не идут навстречу России по вопросам ядерного сдерживания
30 октября 2025 в 15:08
США ничего конкретно по возобновлению ДСНВ не предлагали

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

США не делали никаких конкретных заявлений по поводу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) после испытаний новой российской ракеты «Буревестник». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких субстантивных (предметных, — прим. URA.RU) предложений не было со стороны Вашингтона. Пока о каком-то продвижении (в рамках ДСНВ, — прим. URA.RU) говорить не приходиться», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, выходили ли США на диалог с Россией по ДСНВ после испытаний «Буревестника» и «Посейдона». 

Он отметил, что судьба ДСНВ и ядерных испытаний — это разные темы. Однако в данном вопросе Россия сохраняет надежду на то, что информация о тестах «Буревестника» и «Посейдона» была доведена до Трампа корректно — эти испытания ни в коей мере не могут трактоваться как ядерные.

